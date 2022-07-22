以夢為馬 不負韶華 慶祝 CYOC 華府青年成立四周年野餐團建活動圓滿成功

近百義工家長和義工學生歡聚一堂，共同慶祝CYOC四周年生日。

7月10日，荷風送香氣，竹露滴清響，小暑節氣涼風習習，氣候宜人。正值CYOC華府青年成立四周年之際，在美麗的POTOMAC 河畔，近百義工家長和義工學生歡聚一堂，共同慶祝CYOC四周年生日。CAAGW大華府地區中國大專院校校友會聯合會會長呂萍、副會長兼秘書長姜國梁、副會長李傳明、壽馬鐵、張樂、李國彥，大專聯副秘書長趙君，李秋蓮等嘉賓出席了本次活動。

一大早，CYOC小義工Joseph Shi, Michael Jiang, Sophie Huang, Daphne Wen, Yongle Xin, Madeline Shi, Aiden Liu, Simon Tong, Alice Zhu, and Marilyn Huang 便趕到活動地點做各項準備工作，清潔桌椅、掛上會旗、生烤爐、搬運各種食材輔料等。十點鐘會員們開始陸續報到，美味佳餚擺滿了長長的餐桌。

上午十一點，慶祝活動正式開始，由第四屆華府青年CYOC主席Alice Zhu主持並介紹華府青年四年來為社區服務的歷程、自我成長的同時取得的成績。CYOC華府青年100多名學生義工積極參加一系列社區服務活動，完成了多項成就。從2018年開始，我們參與一年一度的亞裔盛會-亞裔新年晚會、大專聯春季黑山燒烤、大華府友誼杯運動會以及各大校友會組織的活動。2022年我們又開始在大專聯第一屆網球錦標賽，華府三大跑群友誼比賽，源媒體主辦的系列活動等大展身手。

為支持2022北京冬奧會和殘奧會我們開展了大量推廣宣傳活動，比如我們在秋天組織了四次簽名活動來收集簽名；組織了“美亞”杯虛擬跑，累計完成10000多公里，還組織了滑冰表演來展現蓬勃向上的體育精神。

我們還邀請一些著名的專業人士為社區的家長和孩子們做專業講座。從2019年開始，我們與旅美科協CAST一起邀請美國 IMO 團隊的主教練，卡內基的Po-shen Loh教授來舉辦四次數學研討會等等。

在張芳，錢海峰和宋敏霞的指導下，我們開展了學農基地，給社區老人免費送菜，鼓勵孩子們熱愛勞動。在陳益振的指導下，開展了CYOC Lab. Lab成員學習IT技術，建立自己的網站，完善CYOC會員管理系統，並且開始為社區服務。

我們的小義工們也自己創立了一系列活動，以自己的能力服務社區的活動。2020年創立的“CYOC Virtual English Program”, “CYOC Magnificent Math Program”，2021年創立的 “CYOC Pantheon Debate Program”和2022年創立的“CYOC Ace Tennis Program”，全方位服務各個年齡段的孩子。

我們不光服務華裔社區，也發起和參與許多有影響力的項目，將我們的影響力擴大到亞裔社區以外的人。在 Covid-19 大流行期間，我們發起了一系列籌款活動，籌集了超過11,000 美元用於援助武漢戰勝疫情，以及幫助我們社區當地的醫院、警察局和消防局等。2022年4月，CYOC發起了一場募捐活動，總計捐款1500美元，向烏克蘭的年輕音樂家們表達我們對他們深陷戰爭的同情、關心和支持。2019年CYOC為Imagination Stage 舉辦的音樂劇“木蘭謠”的預演和首演以及招待會提供捐助和義工服務。從2019年開始與Planet Aid合作每年兩次從社區回收閒置居家用品説明有需要的人。2021和2022年我們也為“Parks Half Marathon”和“Pike’s Peek 10K”提供義工服務。2022年5月，我們在“Asian American Heritage Month”上展示中華文化的傳承。我們在2019年和2022年連續參與華盛頓獨立日遊行活動。今年來自CYOC的50多名學生和家長義工參加了華盛頓舉行的國家獨立日大遊行活動，手持巨型美國國旗，走在憲法大道上，向美國民眾展示我們Asian American對國家的熱愛。

總統獎督導陳濤教授分別介紹了第四屆華府青年執行團隊和成人督導團的組成，新一屆Board members集體亮相。緊接著由CAAGW大專聯會長，華府青年督導呂萍博士致辭，我們CYOC華府青年已經走過了四年的時光，在這四年中，凝聚了無數義工學生、義工家長們的心血和智慧。因為有你們的辛勤付出，CYOC的規模得以日漸發展壯大，CYOC的義工活動也走出了大華府，走向了全球。得到社會各界人士的關注和好評。我們秉持最初的理念，讓我們的華裔二代孩子們更多地參與到社會活動中去，建立屬於華裔二代們自己的品牌。她也代表大專聯特別感謝四年來華府青年的小大義工們對大專聯舉辦的各項活動的大力支持，讚揚小義工們充分展現了華二代風采，自己成長的同時也大大擴大了我們華裔在社區中的影響。最後呂會長也期望藏龍臥虎的社區大義工們能給二代們提供更多的實踐機會。

在有獎競答、跳繩計時比賽和抽獎活動中，共有28位獲獎者，分別獲得了由贊助商，嘉賓和源媒體提供的精美禮品一份。正如CYOC創始人Lucas Lin說的，CYOC是一群快樂的人在做一件共同成長的事情。不僅僅是華裔二代們從中收穫頗多，家長義工們更是成為CYOC成長過程中不可或缺的重要組成部分，給予了正能量的引導和助力。

CYOC華府青年感謝以下大義工們對四年慶典活動的支持和貢獻：徐妙，陳濤，謝渝湘，張芳，黃天燕，黃景峰，Fuhe Tong，鄭宗禹，錢海峰，Yufeng Wen，黃靜，Yuxia Jia，孫穎，Jihong Ma，梅海源，姜國梁，李傳明，壽馬鐵，李國彥，張樂，李秋蓮，趙君，呂萍等。

特別感謝此次活動的獨家贊助商對CYOC華府青年的大力支持和厚愛。供稿：大專聯宣傳部