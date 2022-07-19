調查：不論遠程或實體辦公 開會是效率殺手

27%的公司經理認為，只要職員把該完成的任務做好，就算一周工作未滿40小時也無傷大雅。（記者張筠 / 攝影）

遠程和實體辦公各有利弊，疫情 後許多民眾選擇混合方式平衡，增加工作新鮮感和靈活度，近日一份調查顯示，不論實體還是遠程辦公，最讓員工們頭痛的是各種會議，無論線上還是面對面會議都很容易降低工作效率。

招聘公司「Robert Half」近日調查2400多位民眾對工作的看法，三分之二的受訪者表示他們的上司更注重職員的工作表現，不太介意員工們在哪裡工作，對遠程或實體辦公沒有硬性規定。

20%受訪者表示，辦公地點對他們的工作效率沒有影響，35%人表示居家辦公能完成更多內容，已恢復實體辦公的民眾中，有43%人表示在較為私密的空間辦公，比在共享空間中更有效率。

該報告顯示，不論工作環境和地點為何，多數職員一周及一天中的工作效率有明顯規律，周一、二能完成最多工作，上午9時至中午12時、及下午1時至4時是最高效的兩個時段。

該調查也指出，最大的「效率殺手」是各種形式的會議，「Robert Half」區域副總巴內特(Trey Barnette)說，不論是遠程上班還是實體辦公，所有受訪者都表示電話或視頻約談、例會無聊又無效，尤其是例行向主管及同事匯報工作進度的會議，不僅打斷本來的工作節奏，占用大量時間，對工作進度也基本沒有幫助，甚至常常會導致加班。

有民眾表示，遠程辦公時的會議常常冗長、耗神，溝通效率也很有限，偶爾部分同事網路不暢，更會加劇這種令人頭疼無奈的景況。

部分民眾認為，遠程辦公的靈活性理應促進效率，「Robert Half」的另一份報告顯示，27%的公司經理認為，只要職員能把該完成的任務做好，就算一周工作未滿40小時也無傷大雅，41%的主管人員在疫後允許員工自行選擇工作時間，只要將工作完成即可。