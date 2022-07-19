關群傑及楊成華 參選蒙郡公校教委

關群傑。（取自關群傑競選臉書）

馬州 今天登場的初選被稱為近年來最重要的選舉，因包括改選州長、主計長、檢察長、聯邦參眾議員，而華裔聚集的蒙郡也將改選郡長、公校教育 委員等職，其中關群傑及楊成華參與了教委角逐；由於馬州在初選結束後兩天才會開始統計選票，因此投票結果預計在21日後出爐。

馬州各地投票站19日上午7時開放至晚上8時，未註冊初選的民眾仍可註冊11月的普選，註冊截至10月18日，註冊條件包括美國公民且是馬州居民，並要滿16歲。

馬州現任檢察長佛羅許(Brian Frosh)已做滿兩屆將卸任，民主黨初選候選人包括前馬州副州長、現聯邦眾議員布朗(Anthony Brown)，以及在2021年退休馬州法官的歐麥利(Katie Curran O’Malley)，她的丈夫為前馬州州長馬丁·歐麥利(Martin O’Malley)。

共和黨檢察長競選者也有兩名，分別是安奧蘭多郡(Anne Arundel County)前郡議員佩魯特卡(Michael Anthony Peroutka)，以及蒙郡(Montgomery County)選舉委員會前主席夏洛克(Jim Shalleck)。

除了州府官員改選，馬州最大的蒙郡公校(MCPS)今年也將改選教育委員，華裔關群傑和楊成華分別參選蒙郡第一區和第三區的教委，他們熱心教育事業，致力代表華裔發聲。

身為蒙郡公校家長，關群傑和楊成華希望蒙郡公校更重視學生心理健康，推動教育資源公平分配，他們表示學生的綜合發展和教師身心健康同等重要，教育政策制定以及課程活動設計需要基於數據，但也須平衡教學創意和趣味性，讓孩子們在疫後重建良好學習習慣。

關群傑和楊成華期望讓每個孩子擁有平等的教育機會和選擇，加強公校系統與高校間的合作，破解師資不足的問題，也幫助學生職業規畫，此外在課程設計中增加個性化輔導，能提高教學效率，讓孩子們更享受學習。