美國華人華僑聯合總會 大華府分會成立慶典隆重舉辦

美國華人華僑聯合總會大華府分會在華盛頓成立 邀請政府政要、社團領導以及各行業精英和青年才俊參加

美東時間2022年7月13日美國華人華僑聯合總會大華府分會在華盛頓成立。本次活動主辦方邀請了政府政要、社團領導以及各行業精英和青年才俊共聚在華盛頓漢宮酒樓，共慶華人華僑這一具有里程碑意義的美好時刻。

美國華人華僑聯合總會是服務全美華人華僑的非營利性組織，旨在凝聚全美華人的力量，為建設華人族群歸屬、認同、利益關係，喚醒華人生存危機意識，聚焦族群共同命運，積極支持華人參選參政、融入主流社會，為華人族群謀利益爭權益，實現華人的美國夢，客觀講述與傳播公開權威的事件。

美國華人華僑聯合總會在全美各大州都設有分會，分會代表遠道而來，相聚在美國首府華盛頓，共同慶祝大華府分會的成立，其中包括美華總會佛州分會、麻州分會、伊州分會、南加州分會、俄勒岡州、紐約州分會等。

美國華人華僑聯合總會（ACUA)大華府分會將為熱心社區的華人設立三個獎項：《泰山獎Tyson Award》鼓勵華人華僑積極參與社區活動，參政議政、發展經濟，為華人群體爭取更多權益。《木蘭獎Mulan Award》，激勵華人女性發憤向上，成為政商學界精英。《飛鷹獎Eagle Award》鼓勵華人青少年樹立宏大理想，成為明日之星、未來青年領袖。

大會希望各位華人華僑推薦或自薦獲獎人，講訴我們華人自己在美國奮鬥發展的故事，讓美國民眾都知道華人華僑在美國發展史上的貢獻。大會將根據具體情況每屆評選一次。