我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

美國華人華僑聯合總會 大華府分會成立慶典隆重舉辦

本報華府訊
美國華人華僑聯合總會大華府分會在華盛頓成立 邀請政府政要、社團領導以及各行業精英和青年才俊參加
美國華人華僑聯合總會大華府分會在華盛頓成立 邀請政府政要、社團領導以及各行業精英和青年才俊參加

美東時間2022年7月13日美國華人華僑聯合總會大華府分會在華盛頓成立。本次活動主辦方邀請了政府政要、社團領導以及各行業精英和青年才俊共聚在華盛頓漢宮酒樓，共慶華人華僑這一具有里程碑意義的美好時刻。

美國華人華僑聯合總會是服務全美華人華僑的非營利性組織，旨在凝聚全美華人的力量，為建設華人族群歸屬、認同、利益關係，喚醒華人生存危機意識，聚焦族群共同命運，積極支持華人參選參政、融入主流社會，為華人族群謀利益爭權益，實現華人的美國夢，客觀講述與傳播公開權威的事件。

美國華人華僑聯合總會在全美各大州都設有分會，分會代表遠道而來，相聚在美國首府華盛頓，共同慶祝大華府分會的成立，其中包括美華總會佛州分會、麻州分會、伊州分會、南加州分會、俄勒岡州、紐約州分會等。

美國華人華僑聯合總會（ACUA)大華府分會將為熱心社區的華人設立三個獎項：《泰山獎Tyson Award》鼓勵華人華僑積極參與社區活動，參政議政、發展經濟，為華人群體爭取更多權益。《木蘭獎Mulan Award》，激勵華人女性發憤向上，成為政商學界精英。《飛鷹獎Eagle Award》鼓勵華人青少年樹立宏大理想，成為明日之星、未來青年領袖。

大會希望各位華人華僑推薦或自薦獲獎人，講訴我們華人自己在美國奮鬥發展的故事，讓美國民眾都知道華人華僑在美國發展史上的貢獻。大會將根據具體情況每屆評選一次。

上一則

以夢為馬 不負韶華 慶祝 CYOC 華府青年成立四周年野餐團建活動圓滿成功

下一則

寧賴集團收購旅館 成績亮眼

延伸閱讀

中國學者：美對中政策不斷「試錯」 北京要有戰略耐心

中國學者：美對中政策不斷「試錯」 北京要有戰略耐心
彭博：美國對全世界輸出通膨

彭博：美國對全世界輸出通膨
最新研究：可預防疾病 美國男性死亡率最高

最新研究：可預防疾病 美國男性死亡率最高
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
打臉拜登？ 沙國：不會拒用華為電信系統

打臉拜登？ 沙國：不會拒用華為電信系統

熱門新聞

達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
奧斯汀一家長照中心的失憶症患者去世，家人認為是被螞蟻咬到的後遺症導致。示意圖。(Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

2022-07-19 14:26
新澤西州執業藥劑師克莉絲汀．巴希特三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元。(Getty Images)

250元兜售假疫苗卡 新州藥劑師恐關16年

2022-07-15 13:00

德州人語／經濟若衰退 亞裔不買槍就遭殃？

2022-07-17 02:11

老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

2022-07-16 01:57
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌