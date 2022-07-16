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壓力大、薪資低 大華府教師辭職潮持續 維州費郡公校近900人請辭

記者張筠／華盛頓報導
費郡公校系統2022年已有近900名教師辭職，創五年來的新高。（費郡公校提供）
費郡公校系統2022年已有近900名教師辭職，創五年來的新高。（費郡公校提供）

華府各地教師辭職浪潮持續，其中維州費郡公校辭職人數創五年新高，越來越多教師表示，疫情後身心俱疲，雖多數公校想方設法增聘教師，但薪資過低、教學難度大、壓力重等因素，導致攻讀教育專業學生開始減少，不少學校甚至因為人手嚴重缺乏，幾乎無法正常教學。

全國教育協會(National Education Association)近日公布的報告顯示，全國有55%的教育從業者計畫提前退休，華府霍華德大學(Howard University)教育系主任威廉姆斯(Dawn Williams)表示，該校攻讀教育專業的學生正在減少，而選擇教育專業的學生畢業後更多選擇成為心理輔導、諮商師、社會工作者等，而較少人選擇走入教職。

維州最大的費郡公校教委表示，雖然該公校近幾年的退休教職沒有明顯增加，但辭職人數卻激增，2022年已有近900名教師辭職，比2021年多200人，是近五年來的最多，且該數據僅包括教師和閱讀輔導，不包括圖書館員或其他輔導。

剛上任一個月的費郡公校教育總監雷德(Michelle Reid)說，許多原來有意願成為教師的民眾，因無法獲取可負擔住房，最終婉拒任教，因此增聘教師的目標，要靠公校與郡府進一步合作才能達成。

目前費郡公校系統有逾830個職缺，上月同期的職缺為520個；維州其他郡市的公校系統也面臨同樣困境，勞登郡公校系統在2020-2021學年減少370名教師，阿靈頓郡有284名教師辭職或退休。

華府公校系統今年截至目前已有372名教職辭職，而2021上半年共有250名教師離職，增聘工作也難以推進。

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)目前有近400個教師職缺，去年7月至今年6月有逾570人離職，前年則減少600多人；為了推進增聘工作，蒙郡公校將目光放寬到大華府以外的大學院校，但蒙郡招聘官員表示，不少學生認為教師薪資過低，所以選擇轉行，也有年輕人表示教育太難，尤其疫情後不僅要實體授課，還要輔以線上教學。

公校 教育總監 華府

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