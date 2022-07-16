華裔航太科學家王福權英文版著作 「奔向太空」再版

王福權的「奔向太空」近日再版發行。（王福權提供）

華裔航太 科學家王福權兩年前利用全民居家隔離的時間撰寫了「奔向太空 」(Upward)英文版著作，向公眾分享他對航太科學的了解和熱愛，近日該書再版發行。

由於這幾天正逢美國太空總署公布一系列古老星系的影像，來自138億年前宇宙史上最古老的光讓民眾讚嘆，王福權表示，他的書也將給讀者提供驚喜的航太體驗。

王福權也是許多人熟悉的航太博物館 志工講解員，他在國家航太博物館擔任志工達26年，用中英文為遊客普及太空探索的知識，幽默言語也增添探索樂趣，熱忱服務也讓王福權獲得美國總統終身成就獎。

「奔向太空」用生動清晰的文字帶遊客了解太空，為讀者在逛博物館的過程中增添新鮮和投入感，其中也記錄了他志願工作的點滴，呈現他對太空探索的熱情，對太空飛船和人類星空之旅的熱愛。

「奔向太空」再版新書將帶讀者翱遊天際，探索星辰璀璨及銀河探秘。對航空航天有興趣的讀者，可藉該書經歷太空之旅。「奔向太空」2020年出版以來，被評為最全面涵蓋博物館華人志工講解員的經歷，也拉近博物館和遊客之間的距離，讓遊客了解博物館的展覽。