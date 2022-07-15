盲人二胡演奏家楊恩華 首登華府舞台

「二胡是我生命中的一條線，帶我結識新朋友，走到更遠的地方」，楊恩華說。（記者張筠╱攝影）

「二胡是我生命中的一條線，帶我結識新朋友，走到更遠的地方」，因先天早產而弱視的楊恩華，現在只有一般人5%的視力，近日他獲得華府甘迺迪中心表演藝術獎並上台獨奏，用音樂講述成長故事，成功使更多人認識二胡之美。

楊恩華生於中國黑龍江哈爾濱，小學六年級視力下降明顯，和家人商討後決定學習一技之長，「傳統上有許多很有天賦的盲人二胡演奏家，包括創作《二泉映月》的阿炳，因此我也決定嘗試。」

失去視力對楊恩華是不小的打擊，曾經也很失落，但因為眼睛看不到，自己愈發有耐心，性格更沉穩，讀書更奮發，克服百般艱難後他仍保持樂觀，「二胡改變了我的態度，讓我的人生道路越走越寬，覺得自己是塞翁失馬焉知非福。」

2010年楊恩華參加第一屆「阿炳藝術節」並認識有「第二位阿炳」之稱的盲人二胡前輩甘柏林，「二胡就像我生命中的一條線，將我和不同的人聯絡在一起，帶我結識新朋友，走到更遠的地方，不斷增加我生命的深度和廣度。」

楊恩華2014年移居香港 ，初到香港時不太適應，廣東話不熟，對未來也很迷茫，「某天在路上通過賣二胡的商人認識了盲校，他的二胡技藝在盲校得到賞識，後來參加了比賽，獲得香港展能藝術會的幫助，從而更堅定的追求音樂夢想，並拿到獎學金赴北京 中央音樂學院交流學習。

楊恩華說，香港對殘障人士的教育 很完善，但盲人競爭力有限，畢業後仍會處處碰壁，所以他到香港不久就決定走音樂道路，「我雖然看不到，但演奏表現不會比別人差」，在香港盲校學習後，他進入普通學校接受融合教育，2021年考入香港演藝學院，目前攻讀音樂表演和二胡，未來計畫從事音樂教學、演奏和創作。

楊恩華近日在甘迺迪中心年度「VSA國際青年音樂家比賽」(VSA International Young Soloists Competition)中獲獎，並在慶祝典禮上獨奏《戰馬奔騰》和《二泉映月》兩首二胡經典曲目，向國際觀眾介紹中國傳統音樂，並用音樂講述自己的成長故事，盼望激發更多盲人藝術家來學習二胡等中國傳統樂器。

甘迺迪中心無障礙服務主任席格爾(Betty Siegel)表示，「VSA國際青年音樂家比賽」已舉行38年，為14至25歲的殘障藝術人士提供交流和表演平台，「今年非常特別的請到楊恩華帶來二胡演奏，給舞台增添中國傳統的音樂元素。」

楊恩華說，《戰馬奔騰》表達對艱難的抗爭和奮發向上的精神，《二泉映月》比較悲傷、感慨，「對殘障人士來說，人生的苦多於甜。」而這首曲目也正是盲人前輩創作，「我希望能將其傳承，未來創作屬於我的作品，並讓更多人演奏及喜愛二胡音樂。」

「用音樂講述故事不分國籍，很多人都能欣賞並感受」，楊恩華對音樂的核心理解是「音樂可以表達我在當下時空的思想」，而二胡的聲音也極為獨特，旋律性很強，音色感人，「很多外國人初次聽到二胡聲會覺得像人在說話，因為聲音很有磁性，在與眾多樂器合奏時也顯得很柔軟，能深入人心。」

楊恩華首次來美就登上甘迺迪中心的舞台，他感受到美國的音樂環境非常廣闊、自由和包容，「二胡要想國際化，必須打破框架，讓外國人更了解中國傳統音樂，甚至懂得我們所說的意境，了解二胡音樂的精髓。」

雖然在許多人眼中，楊恩華這樣的盲人可能生活和工作上面臨諸多挑戰，但他在音樂道路上仍一步一腳印，心懷感恩無畏前行。