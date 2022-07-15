馬州提前投票結束 初選19日登場

馬州初選將在19日登場，提前投票現已結束。（記者張筠╱攝影）

距離馬州 19日的初選只剩不到一周，提前投票 則已於14日結束，根據州法，馬州選舉委員會(Board of Elections)在初選結束後的周四(21日)才能統計郵寄(mail-in)和缺席(absentee)選票，因此今年初選結果預計將推遲公布。

馬州選舉委員會表示，今年有49萬選民申請郵寄選票(mail-in ballot)，2018年只有3萬人申請，選舉官員表示，多數民眾在新冠疫情 後已習慣提前投票或無接觸的選舉方式，各地的選舉工作也不斷適應選民需要，包括設立可自行投遞選票的投票箱。

馬州法律對於選票有一項與全美各地不同的規定，那就是州選舉委員會在選舉結束後的周四才可開始統計所有的郵遞和缺席選票。

馬州制定此法律時，提前、郵遞投票等方式在全美各地還不流行，但在新冠疫情爆發後，全國各地民眾逐漸適應新的投票方式，馬州2020年有逾100萬選民申請郵寄選票，馬州州議會因此推動新提案，試圖允許州選舉委員在提前投票日開始的前八天就可統計郵寄選票，而選舉日當天，投票站未關閉前就可統計已收到的各類選票，提高選舉工作的效率。

該提案在馬州州議會過關，但最後被州長霍根(Larry Hogan)否決，他表示這可能威脅選舉安全，因此今年19日的初選結束後，馬州選舉委員會仍不可統計選票，必須等到21日才能開始計票，部分官員和民眾稱，此舉並無必要，也有人批評不及時統計選票反而可能威脅選舉安全，導致結果不準確，因此仍希望推動法案更改現狀。

馬州選舉委員會的數據顯示，人口密集的蒙郡今年有11萬2000選民申請郵寄選票，約占該郡註冊選民的16%，喬治王子郡則有12%的選民申請郵寄投票；非總統大選的選舉年投票率一般會稍低，截至12日，蒙郡已有1萬2880人提前投票，喬治王子郡有近1萬6000人。

除了選舉結果將延後公布，蒙郡和喬治王子郡今年也相繼出現選票問題，喬治王子郡在提前投票尚未開始前就寄出約1萬張選票，而蒙郡因印刷問題，有將近800位選民重複收到選票，各郡選舉工作屢屢出包的情況，令民眾擔心選舉安全。