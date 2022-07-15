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維州西南水災逾百房屋受損 州長宣布緊急狀態

編譯周芳苑╱綜合14日電

維州12日晚大雨迅速淹沒西南部偏遠角落，沖毀道路和房屋，部分地區電話中斷，民眾爭相尋找親人；歷經一天驚惶不安後，下落不明的44人14日已全部取得聯繫，無人死亡；州長楊京(Glenn Youngkin)宣布進入緊急狀態，協助災後重建。

維州緊急事務管理部(Virginia Department of Emergency Management)搜救專家克賴姆斯(Billy Chrimes)說，當局接到大量電話稱家人失聯，擔心13日出現最糟狀況，所幸14日中午找到所有失聯者。

暴雨12日晚席捲山區，布坎南縣(Buchanan County)急難人員收到水位上漲和破壞的相關報告，維州、肯塔基州交接的維吉尼亞縣若干社區受影響；洪水引發泥石流阻塞道路、斷電，大量民眾失去電話服務。

居民金布羅(Deana Kimbrough)說，一些人齊集她家，討論若水位續漲將往山上爬，慶幸最終不必如此；另一居民歐文斯(Seth Owens)說，他在郵局尋求庇護並目睹兩棟房屋被沖走；在約500人的社區懷特伍德(Whitewood)，某些地方泥漿達1、 2呎，至少一座橋倒塌、一棟房屋像被從地拉出抬到對街。

當局說只接獲一被蛇咬傷的報告。14日關閉三條道路，其中715號公路因橋樑被洪水破壞，預計無限期關閉；克里姆斯說，救援人員最大挑戰之一是受災範圍大，共搜查30哩、 400多建築物；道路被完全沖走，團隊進入災區不易。當地山多，沒有空間讓水流走。

布坎南縣去年也遭洪災，8月颶風尾襲擊，沖走房屋並致一人死亡；今年洪水不那麼嚴重，但範圍較廣。

洪水 維州 暴雨

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