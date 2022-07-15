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蒙郡郡長艾瑞奇與馬州參議員李鳳遷 向亞裔社區簡報針對仇恨犯罪的問題

本報華府訊
蒙郡郡長艾瑞奇（Marc Elrich左四）、與馬州參議員李鳳遷（Susan Lee右四）和亞裔社區人士在7月8日舉行了新聞發布會。
蒙郡郡長艾瑞奇（Marc Elrich左四）、與馬州參議員李鳳遷（Susan Lee右四）和亞裔社區人士在7月8日舉行了新聞發布會。

   馬里蘭州蒙哥馬利郡郡長艾瑞奇（Montgomery County Executive Marc Elrich），與馬里蘭州參議員李鳳遷（Senator Susan Lee, D-16），和亞裔社區人士，在2022年7月8日舉行了新聞發布會。

   在參議員李鳳遷的介紹後，郡長艾瑞奇（Marc Elrich）向亞裔社區簡要介紹了針對亞裔社區的仇恨犯罪、公共和槍支安全問題，以及幫助小企業的計劃。

  他討論了一起事件，其中一名華裔在羅克維爾一家麥當勞的車道上被踢並吐口水。他提到，嫌疑襲擊者已被鎖定，因為調查人員能夠從安全視頻中認出他。嫌疑人已受到指控，因此此類襲擊應該不會再發生。郡長艾瑞奇和參議員李鳳遷提到了任何類型的仇恨犯罪，通報或報案的重要性，以便州和郡能夠更好地保護其公民。根據郡長艾瑞奇（Marc Elrich）的說法，郡預算去年提供了七十萬美元的補助款，今年提供了八十萬美元的補助款，用於為亞裔教堂和其他組織提供安全保障。

 在槍支暴力方面，幽靈槍因其無序列化、無法追踪的特點，成為犯罪分子的首選武器。他讚揚參議員李鳳遷在參議院帶頭通過了馬里蘭州禁止幽靈槍的立法。

  在新冠疫情方面，郡長艾瑞奇強調了華裔為蒙哥馬利郡的警察和消防員等急救人員，以及醫院和療養院等其他人員所做的個人防護裝備的捐獻。他還提到，蒙哥馬利郡已成為新冠疫情預防的全國模範。郡長艾瑞奇說，這是可能的，因為“我們確實是為了居民的健康而作——我們遵循了科學和醫學指導。”

  在幫助小企業方面，郡長艾瑞奇說：“小企業是我們經濟的支柱——我們成立了商業促進小組來幫助小企業。”商業促進小組正在協調各種補助款的分配，包括新冠疫情酒店救濟補助款，並在銀泉市運行郡的孵化器以幫助小型企業。酒店救濟補助金，用於協助受新冠疫情大流行嚴重打擊的酒店和其他住宿實體。該補助金的申請將於7月1日至7月22日期間接受。

 華府亞太裔公共事務協會(APAPA)會長蔡德樑和美中工商聯合會榮譽會長劉偉敏表示：“郡長艾瑞奇(Marc Elrich) 和參議員李鳳遷在這個困難時期，為亞裔社區做出了巨大的貢獻。他們了解與華裔社區領袖密切合作以加強法律和政策，以保護華裔免受仇恨犯罪，並幫助陷入困境的亞裔小企業的重要性。”

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