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馬州州長今年改選 黨內初選將於7月19日截止

本報華府訊
馬州州長民主黨候選人Wes Moore(左六)與馬州參議員李鳳遷（Susan Lee左三）和亞裔社區人士 (拍攝 靖廣堯)
馬州州長民主黨候選人Wes Moore(左六)與馬州參議員李鳳遷（Susan Lee左三）和亞裔社區人士 (拍攝 靖廣堯)

 上週末在華裔社團領導人同馬州參議員李鳳遷（ Susan Lee ）的積極推動下。 民主黨候選人Wes Moore參加了亞裔社區活動，期間聽取亞裔社區的關切和訴求，以及表達了自己不同政見。

 Wes Moore和他的參選副州長Aruna Miller做為同是移民後代，對膚色移民族帶來的不平等待遇深有體會。 他們的競選口號是“leave no one behind”，明確表態對取締馬州仇恨犯罪的決心，以及對民眾關心馬州將來的經濟發展和教育機會做出了相應的回覆。

 Wes Moore團隊認為需要給予每個人平等的教育同醫療機會，擴大兒童稅收優惠，並且需要提供更多機會給第一代大學生，讓他們能接受平等教育。 他們還在思索如何更好的從各方面扶持在馬州的小商業發展，從而進一步推動本州經濟。

 亞裔移民在美國各州的比例日益增長。我們亞裔做為移民更需要瞭解政治，積極參政。為我們自己，為我們下一代更好的發聲。

 馬州民眾選民註冊可登錄 https://bit.ly/3l6evlQ

黨內初選將於7月19日截止; 11月8日馬州州長選舉日

文字編輯 Michelle Han

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