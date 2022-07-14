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大華府暴風雨 23萬戶停電 馬大停課

記者張筠／華盛頓報導
馬州蒙郡和喬治王子郡受暴風雨影響嚴重，大量樹木倒塌，壓壞民眾房屋、車輛，阻斷道路。（蒙郡消防局提供）
馬州蒙郡和喬治王子郡受暴風雨影響嚴重，大量樹木倒塌，壓壞民眾房屋、車輛，阻斷道路。（蒙郡消防局提供）

華府12日遭強風及暴雨襲擊，逾23萬戶家庭和商家停電，眾多道路受損，還有房屋因狂風暴雨鬆動地基，幾乎分為兩半，居民重傷，馬里蘭大學(UMD)也因停電取消13日的所有課程。

大華府12日的風暴從西向東橫掃，影響華府、北維州、馬州的多數郡市，平均風速高達每小時60哩，伴隨大量閃電和暴雨，蒙郡眾多社區的樹木倒塌，至少20戶人家房屋被壓壞，部分地區的冰雹也導致民眾財產受損。

12日傍晚的夕陽因暴風雨過後更顯獨特。（Maria Hong提供）
12日傍晚的夕陽因暴風雨過後更顯獨特。（Maria Hong提供）

馬州喬治王子郡(Prince George's County)也受嚴重影響，樹木壓壞電線，馬里蘭大學所在的College Park有23萬戶家庭和商家停電，其中4萬3000戶到13日仍未恢復供電，馬里蘭大學因此關閉校園，並取消13日的所有線上、實體課程以及新生活動；College Park的一名男子在家中被大樹砸到重傷，其房屋也因大雨鬆動地基而幾乎被分為兩半。

維州費郡(Fairfax County)的暴風速度最高達每小時70哩，雷根國家機場(DCA)的部分航班因極端天氣而延誤。

12日的暴風雨也帶來特別天氣景觀，有民眾同時看到彩虹和閃電。（Gordon La...
12日的暴風雨也帶來特別天氣景觀，有民眾同時看到彩虹和閃電。（Gordon Lau提供）

不過暴風雨也帶來特別的天氣景觀，有民眾在暴雨過後同時看到彩虹和閃電，大風將烏雲吹散後，12日傍晚的夕陽也更多彩耀眼，13日多數郡市也晴空萬里。

暴雨 華府 馬州

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