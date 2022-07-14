治安欠佳 華府聯合車站星巴克7月底關閉

華府聯合車站內外有不少遊民，民眾不禁擔憂衛生問題。（記者張筠／影）

星巴克 近日宣布7月底將關閉全美16個店面，包括華府 聯合車站(Union Station)內的店面，該公司發言人表示因這些地區的治安太差，常涉及毒品 、槍枝等問題，為保護員工和消費者的安全，決定關店或另尋新址，受影響的員工將調到其他店面工作。

星巴克近日宣布，因治安考慮，7月底將關閉華府聯合車站內部的店面。（記者張筠／攝影）

7月底即將關閉的16家星巴克包括華府聯合車站內的商店、費城市中心店面、波特蘭兩家、西雅圖和洛杉磯分別有六家，該公司發言人表示，這些地區的犯罪問題嚴重，就算提供相關的安全培訓和應急教育，員工和消費者仍缺乏安全感，星巴克也無法在這些社區打造一個舒適的經營環境，甚至常要面對毒品交易、槍枝暴力等問題。

星巴克官員表示，毒品交易、種族歧視、暴力犯罪等動盪不安的環境嚴重影響員工和消費者的身心健康，雖然這些店面都已暫停對外開放廁所，避免不良人員進店影響生意，但效果不佳，最終只能選擇關閉整家店面。

聯合車站為大華府重要的交通樞紐，是火車、地鐵、公車等交通工具的必經站點，但附近治安欠佳，尤其在新冠疫情後，大量遊民聚集到聯合車站前的草坪、廣場及車站內部，附近的政府機構因遠程辦公人煙稀少，雖然車站附近常有警方巡邏，但許多民眾仍反映，該社區治安欠佳，夜間照明也不完備，遊民過多也讓人擔憂衛生問題。

星巴克關閉店面或增開新店的情況非常少見，但出於治安考慮，必須避免員工和消費者的安全陷入危險，該公司只好重整資源；根據星巴克年度報告，目前全美有8941家店面，上一財年關閉了424間分店，新開449間，並有19家店搬遷新址。