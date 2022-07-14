我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

治安欠佳 華府聯合車站星巴克7月底關閉

記者張筠／華盛頓報導
華府聯合車站內外有不少遊民，民眾不禁擔憂衛生問題。（記者張筠／影）
華府聯合車站內外有不少遊民，民眾不禁擔憂衛生問題。（記者張筠／影）

星巴克近日宣布7月底將關閉全美16個店面，包括華府聯合車站(Union Station)內的店面，該公司發言人表示因這些地區的治安太差，常涉及毒品、槍枝等問題，為保護員工和消費者的安全，決定關店或另尋新址，受影響的員工將調到其他店面工作。

星巴克近日宣布，因治安考慮，7月底將關閉華府聯合車站內部的店面。（記者張筠／攝影...
星巴克近日宣布，因治安考慮，7月底將關閉華府聯合車站內部的店面。（記者張筠／攝影）

7月底即將關閉的16家星巴克包括華府聯合車站內的商店、費城市中心店面、波特蘭兩家、西雅圖和洛杉磯分別有六家，該公司發言人表示，這些地區的犯罪問題嚴重，就算提供相關的安全培訓和應急教育，員工和消費者仍缺乏安全感，星巴克也無法在這些社區打造一個舒適的經營環境，甚至常要面對毒品交易、槍枝暴力等問題。

星巴克官員表示，毒品交易、種族歧視、暴力犯罪等動盪不安的環境嚴重影響員工和消費者的身心健康，雖然這些店面都已暫停對外開放廁所，避免不良人員進店影響生意，但效果不佳，最終只能選擇關閉整家店面。

聯合車站為大華府重要的交通樞紐，是火車、地鐵、公車等交通工具的必經站點，但附近治安欠佳，尤其在新冠疫情後，大量遊民聚集到聯合車站前的草坪、廣場及車站內部，附近的政府機構因遠程辦公人煙稀少，雖然車站附近常有警方巡邏，但許多民眾仍反映，該社區治安欠佳，夜間照明也不完備，遊民過多也讓人擔憂衛生問題。

星巴克關閉店面或增開新店的情況非常少見，但出於治安考慮，必須避免員工和消費者的安全陷入危險，該公司只好重整資源；根據星巴克年度報告，目前全美有8941家店面，上一財年關閉了424間分店，新開449間，並有19家店搬遷新址。

星巴克 毒品 華府

上一則

ComEd近5億退稅 明年起分3年逐月發還用戶

下一則

美食與文化領軍 芝加哥躍登全球第2最佳城市

延伸閱讀

曼哈頓再現遊民殺手…深夜捅3人致1死 非裔累犯被捕

曼哈頓再現遊民殺手…深夜捅3人致1死 非裔累犯被捕
加州州長紐森華府行 引發進軍白宮猜測

加州州長紐森華府行 引發進軍白宮猜測
紐森本周赴華府 政治動向引猜測

紐森本周赴華府 政治動向引猜測
星巴克關南加六分店

星巴克關南加六分店
想進軍白宮？加州州長紐森本周華府行 引發猜測

想進軍白宮？加州州長紐森本周華府行 引發猜測

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3