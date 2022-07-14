全美商業發展 維州退居第3 馬州列27

維州基礎設施健全，教育體系完備，創業環境活絡，科技創新機會多，商業發展情況今年排名全美第三。（記者張筠／影）

CNBC每年公布全美各州商業發展排名，今年榜單顯示，維州 從去年的第一名退後至第三，教育體系和工作環境優秀仍是維州的強項，但近兩年維州生活成本增高，因此總分被北卡和華盛頓州 趕超；馬州 位居全美第27，科技創新表現較好。

CNBC自2007年開始每年評估全美各州的商業發展情況，其中僅2020年因新冠疫情未排名，維州五次排名第一，是奪冠次數最多的州，強項包括基礎設施健全，教育體系完備，創業環境活絡，商家發展的資源充足，科技創新機會多，資本獲取便利，民眾身心健康良好等。

近幾年電商巨擘亞馬遜加速在維州建設第二總部的進程，協助大華府建設相鄰社區，增建可負擔住房，完善交通系統，也帶動科技公司及商家的發展，創造就業機會；樂高日前也宣布將在維州設立工廠，成為該公司在美東的最大據點，促進經濟發展。

不過近幾年維州生活成本逐漸上升，商家經營生意的開銷也不斷增長，因此大學學歷人口的淨增長降低，拉低維州的總成績，今年從去年的第一名落至第三名。

馬州在創業、科技等項目中也表現良好，但商家經營成本幾乎墊底，因此總分僅排全美第27。

今年排名第一到第五的依次為北卡、華盛頓州、維州、科羅拉多州、德州，而倒數五名依次為密西西比州、阿拉斯加、路易斯安那、新墨西哥、夏威夷。