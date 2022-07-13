全美健康城 維州阿靈頓連5年奪冠 華府第4

維州阿靈頓和華府在「全美最健康城市」中分別排名第一和第四，其中華府人行道和自行車道設備完善對民眾健康加分。（記者張筠╱攝影）

維州 阿靈頓(Arlington)今年連續第五年被評為全美「最健康城市」(America’s fittest city)，民眾運動習慣好，吸菸人口少，華府排名全美第四，因公園、人行道、自行車道完善而獲得高分。

美國運動醫學院(American College of Sports Medicine)每年根據34項指標評估各大城市的健康水平，包括民眾的飲食、運動習慣、睡眠情況、肥胖比率、空氣質量、自行車使用及城市設備、公園數量、民眾心理健康 等。

排名顯示，維州阿靈頓連續第五年奪冠，34項評比標準中，有19項都排名全國前十，還有多項居首，阿靈頓在一個月內有運動的民眾比率高達85%，為全美最高，此外吸菸人口比率最低，僅3.5%，全郡有三分之二的民眾自認為身體健康良好。

第二、三名的城市分別是威斯康辛州的麥迪遜(Madison)和明尼蘇達州的明尼亞波利斯(Minneapolis)，華府排名第四，西雅圖第五。

維州在全國排名較優秀的其他城市包括州府里奇蒙(Richmond)、維吉尼亞海灘市(Virginia Bach)、Norfolk、契沙比克灣(Chesapeake)；馬州在全國排名最靠前的為巴爾的摩市(Baltimore)，位居全國第67名。

全國最不健康的五個城市包括肯塔基州的Louisville、印第安納波利斯(Indianapolis)、奧克拉荷馬州 的土耳沙城(Tulsa)、北拉斯維加斯、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)。

報告除了排名全國城市的健康水平，也指出今年許多城市最令人擔憂的是心理健康問題，平均四成民眾心理嚴重不健康(poor mental health)，58%人表示新冠疫情帶來很多負面的情緒，心情也不穩定，常有消極想法；心理健康問題最嚴重的城市包括紐奧良(New Orleans)、德州的Laredo、加州舊金山、加州河濱郡(Riverside)、辛辛那提等。