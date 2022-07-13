我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

全美健康城 維州阿靈頓連5年奪冠 華府第4

記者張筠╱維州報導
維州阿靈頓和華府在「全美最健康城市」中分別排名第一和第四，其中華府人行道和自行車道設備完善對民眾健康加分。（記者張筠╱攝影）
維州阿靈頓和華府在「全美最健康城市」中分別排名第一和第四，其中華府人行道和自行車道設備完善對民眾健康加分。（記者張筠╱攝影）

維州阿靈頓(Arlington)今年連續第五年被評為全美「最健康城市」(America’s fittest city)，民眾運動習慣好，吸菸人口少，華府排名全美第四，因公園、人行道、自行車道完善而獲得高分。

美國運動醫學院(American College of Sports Medicine)每年根據34項指標評估各大城市的健康水平，包括民眾的飲食、運動習慣、睡眠情況、肥胖比率、空氣質量、自行車使用及城市設備、公園數量、民眾心理健康等。

排名顯示，維州阿靈頓連續第五年奪冠，34項評比標準中，有19項都排名全國前十，還有多項居首，阿靈頓在一個月內有運動的民眾比率高達85%，為全美最高，此外吸菸人口比率最低，僅3.5%，全郡有三分之二的民眾自認為身體健康良好。

第二、三名的城市分別是威斯康辛州的麥迪遜(Madison)和明尼蘇達州的明尼亞波利斯(Minneapolis)，華府排名第四，西雅圖第五。

維州在全國排名較優秀的其他城市包括州府里奇蒙(Richmond)、維吉尼亞海灘市(Virginia Bach)、Norfolk、契沙比克灣(Chesapeake)；馬州在全國排名最靠前的為巴爾的摩市(Baltimore)，位居全國第67名。

全國最不健康的五個城市包括肯塔基州的Louisville、印第安納波利斯(Indianapolis)、奧克拉荷馬州的土耳沙城(Tulsa)、北拉斯維加斯、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)。

報告除了排名全國城市的健康水平，也指出今年許多城市最令人擔憂的是心理健康問題，平均四成民眾心理嚴重不健康(poor mental health)，58%人表示新冠疫情帶來很多負面的情緒，心情也不穩定，常有消極想法；心理健康問題最嚴重的城市包括紐奧良(New Orleans)、德州的Laredo、加州舊金山、加州河濱郡(Riverside)、辛辛那提等。

心理健康 維州 奧克拉荷馬州

上一則

芝市將送5000輛自行車 符4條件7/18-8/4可申請

下一則

赴中國至第三國轉機 仍須2次檢測

延伸閱讀

紐約市長社區心理健康室主任 黃伊華接掌

紐約市長社區心理健康室主任 黃伊華接掌
Amtrak增開華府至維州每日往返列車

Amtrak增開華府至維州每日往返列車
華府7/14藥物管理講座

華府7/14藥物管理講座
全美育兒成本 華府最貴

全美育兒成本 華府最貴
維州費郡計程車 單趟起步價漲2元 補貼司機

維州費郡計程車 單趟起步價漲2元 補貼司機

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程