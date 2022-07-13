槍枝管控掀議 馬州攜槍證申請驟增

最高法院上月判決廢除紐約州有關限制「隱蔽攜槍」(concealed carry)的控槍法律，槍枝管理議題在全美各地掀起熱議，馬州 警方近兩周收到逾8000份「隱蔽攜槍證」(concealed carry permits)申請，在此同時，馬州人口聚集的蒙郡(Montgomery)近日計畫推出新法，限制隱蔽攜槍。

最高法院6月23日裁定，美國憲法賦予民眾有權在公共場合攜帶槍枝，以便自我防衛，該裁決相當於擴大槍枝權力，也預計會允許更多人攜帶槍枝；馬州警方自6月23日至7月11日期間，共收到8179份隱密攜槍證的申請，許多民眾表示從未擁有槍枝，但因社會暴力案件增加迅速，出於自衛考慮，決定至少要有攜槍證，以備不時之需。

不過馬州蒙郡反對最高法院的該項裁決，本周該郡郡議會推動提案，計畫限制民眾可攜槍的條件，就算擁有州府發放的隱蔽攜槍證，也不能隨意帶槍。

蒙郡郡議會主席阿波儂茲(Gabe Albornoz)表示，暴力犯罪 增加，威脅民眾的身心健康，「將更多槍枝帶入社會並不是合理的解決方案，只會更讓人心惶惶」，他推動的提案將禁止民眾在距離公共集會場合100碼(yard)範圍內的區域不可攜槍，包括手槍、步槍、彈藥和「幽靈槍」(ghost gun)零件等，若該提案通過，不論民眾是否持有馬州發放的攜槍證，都須遵守蒙郡法律。

不過支持攜槍的官員批評蒙郡議員「無視最高法院的裁定」，槍枝維權團體Maryland Shall Issue的主席兼律師潘納科(Mark Pennak)說，蒙郡可以自行制定法律，限制在該郡學校、法院等公家單位和政府機構內部的攜槍情況，「但若持有州府發放攜槍證的民眾要在其他場所聚集，郡府無權干涉。」

蒙郡的馬州檢察官麥克錫(John McCarthy)支持郡議會的提案，表示地方法院在制定本地法律方面有自己的權利，蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)說，關於槍枝管理的討論總是無休止，社會對槍枝的關注度提升也是好事，但他擔心申請攜帶槍枝的人過多，而很多人沒有具體攜槍理由，只是為了擁槍而持槍。

「很多人可能簡單的認為有槍就更安全，但現實情況下，多少人能在高壓、緊張的環境中有效且安全的使用槍枝，這一問題還缺乏討論」，瓊斯也提出，過多民眾隱蔽攜槍，可能提升執法難度，「我們要如何區分普通民眾和便衣警察 ？萬一案件嫌疑人隱密攜槍，對執法人員也非常危險。」