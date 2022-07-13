馬州蒙郡擴增可負擔早教資源 緩解育兒壓力

蒙郡近日推出全新的「早教與教育協調機構」，計畫在四年內擴增可負擔的早教資源。（蒙郡郡議會提供）

馬州蒙郡(Montgomery)12日宣布擴增可負擔的早教資源，設立全新的「早教與教育 協調機構」(Early Care and Education Coordinating Entity)，計畫在四年內讓各社區享有平等育兒服務，緩解各家庭在新冠疫情 後不斷上升的育兒壓力，加速育兒行業的疫後恢復及創新，完善蒙郡教育體系。

蒙郡郡議員阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)和郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，郡府將與蒙郡兒童發展聯盟(Children’s Opportunity Alliance)合作，研發更符合疫後實際情況的兒童教育框架，包括配合家長工作需要，兒童心理健康及社交輔導等。

蒙郡官員表示，此計畫將重點增加低收入 社區的育兒資源，且教育輔導對象主要為五歲以上的兒童，「早教與教育協調機構」是政府與私營單位合作的組織，除了研究家長和兒童需求，也會推動育兒職員的培訓，幫助有意進入此領域的年輕人了解行業規定，完成證照考核，並會協助領養工作，保證該郡的領養程序安全、平等，沒有族裔或性別歧視。

蒙郡在2019年也曾通過法律，斥700萬元與蒙郡公校系統(MCPS)和蒙郡社區大學(Montgomery College)合作，在四年內創設針對嬰兒、幼童和學前班兒童的教育項目，完善蒙郡的教育體系。