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李竹青新書 花香園的女兒們迴響熱烈

記者王稚融╱馬州報導
新書發表會吸引逾180名中美友人共襄盛舉。（主辦方提供）
新書發表會吸引逾180名中美友人共襄盛舉。（主辦方提供）

馬州蒙郡近日邀請陳文鈞姪女、布朗大學東亞研究教授李竹青舉辦新書「花香園的女兒們：被中國內戰分離的兩姐妹」(Daughters of the Flower Fragrant Garden : Two Sisters Separated by China's Civil War)發表會，馬州韓裔州長夫人金有美也到場祝賀。

「花香園的女兒們」是一本回憶錄散文，講述一個真實的家族故事。全書以英文書寫，由紐約諾頓出版社(W. W. Norton & Company)發行，獲華爾街日報、紐約時報、時代雜誌等多家主流平面和廣播媒體推薦。

書中描述上世紀二十年代，鈞姨和妹妹鴻姨出生在福州一個顯赫的陳氏家族。鈞姨是沈實的母親，1949年，鈞姨到金門島度假，碰巧遇上國共內戰的最後一場金門古寧頭戰役，被迫留在金門，從此自小形影不離的姊妹倆被分隔在海峽兩邊。https://www.worldjournal.com/wj/story/121811/6405774

之後的30多年，她們各自生活在台灣和大陸兩個完全不同的社會，努力奮鬥獲得極大成就。她們豐富又坎坷的生活歷程也是中國現代史真實生動的縮影。李竹青全程以英語介紹新書，接受觀眾提問互動，迴響熱烈，現場並賣出60餘多本由她簽名的新書。

華府作協會長王志榮也介紹另一本與與華人有關的著作，作者Judy Ikels簡短分享她這本與飛虎隊有關的「Death in Wartime China – A daughter’s Discovery」新書。

Judy是美國飛虎隊飛行員小威廉·華萊士 (William H. Wallace, Jr)中尉的遺腹女，她的書講述兩個故事，一是她父親在1944年抗日戰爭時犧牲的英勇事績，原本有機會生還的父親，因讓七位飛虎隊員同僚先跳傘，而失去跳傘時機喪命。

另一個故事是Judy終於在2016年前往中國，在他人幫助下找到父親的喪生地，並舉辦追悼會。黃埔同學會會長鄭文彬表示，未來將再向華府華裔社區推薦此書，或舉辦簽書會。

李竹青是前海珍樓餐廳老闆沈實的表妹，新書發表會由沈氏家族主辦，並獲華府華人作家協會贊助，吸引逾180位中外友人。

布朗大學東亞研究教授李竹青。（主辦方提供）
布朗大學東亞研究教授李竹青。（主辦方提供）

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