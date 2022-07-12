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Amtrak增開華府至維州每日往返列車

記者張筠／維州報導
Amtrak即日起增加華府到維州Roanoke之間的往返列車。（記者張筠 / 攝影）
Amtrak即日起增加華府到維州Roanoke之間的往返列車。（記者張筠 / 攝影）

美國鐵路公司(Amtrak)11日宣布增加華府維州Roanoke之間的服務，即日起每日都有往返兩地的班車，單程共4個半小時，方便民眾通勤，也提升乘客量，推動大華府的交通建設。

新增每天往返華府和維州Blue Ridge地區的列車，上午8時5分從華府出發，下午1時到維州Roanoke，第二趟列車為下午4時30分從維州Roanoke出發，晚上9時30分抵達華府。

往返華府和Roanoke的列車也會停靠維州亞歷山卓市(Alexandria)、馬那薩斯市(Manassas)、Culpeper市、夏洛茲維爾市(Charlottesville)、Lynchburg市，適應維州民眾返回實體辦公的需求。

維州客運鐵路局(Virginia Passenger Rail Authority)執行主任斯塔得勒(DJ Stadtler)說，只要乘客量增加7.8%，Amtrak就能持續推動該服務，幫助Blue Ridge地區的民眾建立使用大眾交通的習慣，多一個日常通勤選擇，增加的服務將讓往返華府和維州的民眾出行更靈活，也會分擔費城、紐約市、波士頓等大城市的運輸壓力。

維州 華府 費城

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