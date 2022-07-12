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蒙郡3教會遭縱火攻擊 疑針對性作案

記者張筠／馬州報導
蒙郡10日有三間教堂被人攻擊和縱火，執法官員表示大概率為針對性作案。（取自普林格推特）
蒙郡10日有三間教堂被人攻擊和縱火，執法官員表示大概率為針對性作案。（取自普林格推特）

馬州族裔最多元的蒙郡(Montgomery County)三間教會周末接連被破壞和縱火，執法官員懷疑是有針對性的案件，三案手法相似，且受害皆為宗教機構，有居民認為社會每況愈下，在急需尋求內心平靜之際反而感到生活各方面都缺少安全感。

管轄華府和馬州多個郡市天主教堂的天主教華盛頓總教區(Archdiocese of Washington)媒體事務主任扎博(Patricia Zapor)說，該教堂10日凌晨近2時發生縱火案，消防員及時搶救並撲滅火源，「當天早晨來禮拜的信徒都震驚、擔憂，教會內的長椅被破壞，有些書本被撕碎，牆上的十字架也被人挪走。」

蒙郡消防與急救官員普林格(Peter Piringer)說，疑似有人針對教堂作案，目前該案件仍在調查中，不過執法官員懷疑該案件與蒙郡另兩起教會被攻擊的案件有關，就在華盛頓總教區教堂被人攻擊後不久，德國鎮路(Old Germantown Road)上的St. Jane教堂和North Bethesda衛理公會教堂也遭惡意破壞。

普林格說，三間教堂相距不遠，且都涉及縱火及破壞公物，「很大概率是有針對性的攻擊」，扎博說，很遺憾有共同信仰的社區會被惡意針對，蒙郡執法官員也呼籲有線索的民眾致電(240)777-2263協助辦案。

有華裔民眾說，新冠疫情後，圍繞族裔歧視、經濟動盪、暴力犯罪、槍枝管理等內容的討論無休，在紛爭越多的情況下民眾的心靈健康更顯重要，很多人此時開始尋求信仰，但如今連致力於幫助人們達到內心平安的教堂都成為暴力份子的攻擊目標，實在令人無助和絕望。

縱火 馬州 暴力犯罪

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