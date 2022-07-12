酒店疫後恢復路漫漫 97%人手不足

酒店行業職缺嚴重，美國酒店協會近日舉行推介會及宣傳活動，盼望加速填補行業內的13萬個職缺。（美國酒店協會提供）

雖然新冠疫情 已趨緩，總部位於華府 的美國酒店協會(American Hotel & Lodging Association)近日發布報告稱，酒店行業的恢復前路漫漫，97%的酒店至今仍人手短缺，其中一半的機構表示職缺嚴重，58%酒店恢復生意的最大障礙是人手不足。

該協會副總裁弗格勒(Jennifer Fugolo)說，職缺最嚴重的崗位包括房務員(housekeeping)、廚房、接待服務等，「很多崗位都從入門級別(entry level)的職員開始招聘，機會眾多，且晉升空間很大，速度也很快。」

弗格勒表示，多數酒店都提供培訓項目，幫助民眾更快適應新工作，包括專業技能培訓、語言教導等，還有執照考試輔導、導師-學徒項目等，「酒店行業中超 過一半的經理都從入門崗位做起，現階段是進入酒店行業的良好時機。」

目前全美酒店行業有13萬個職缺，美國酒店協會近日推出「A Place to Stay」的宣傳項目，在14個大城市舉行招聘推介會，以及各類體驗活動，為業主和求職者搭建交流平台，提高公眾對酒店行業的認識，普及豐厚的薪資待遇和良好的發展機會。

弗格勒說，疫情後許多酒店轉型將遠程辦公和旅遊結合，適應社會新潮流，不僅促進酒店行業的發展，也能激發公眾在疫後更願意探索未曾體驗過的城市及生活狀態，帶動當地經濟，促進人與人的社交互動，「消費者體驗過此類服務的優點和長處後，也可能更願意進入酒店行業，進而填補職缺，達到雙贏效果。」