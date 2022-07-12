我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

酒店疫後恢復路漫漫 97%人手不足

記者張筠／華盛頓報導
酒店行業職缺嚴重，美國酒店協會近日舉行推介會及宣傳活動，盼望加速填補行業內的13萬個職缺。（美國酒店協會提供）
酒店行業職缺嚴重，美國酒店協會近日舉行推介會及宣傳活動，盼望加速填補行業內的13萬個職缺。（美國酒店協會提供）

雖然新冠疫情已趨緩，總部位於華府的美國酒店協會(American Hotel & Lodging Association)近日發布報告稱，酒店行業的恢復前路漫漫，97%的酒店至今仍人手短缺，其中一半的機構表示職缺嚴重，58%酒店恢復生意的最大障礙是人手不足。

該協會副總裁弗格勒(Jennifer Fugolo)說，職缺最嚴重的崗位包括房務員(housekeeping)、廚房、接待服務等，「很多崗位都從入門級別(entry level)的職員開始招聘，機會眾多，且晉升空間很大，速度也很快。」

弗格勒表示，多數酒店都提供培訓項目，幫助民眾更快適應新工作，包括專業技能培訓、語言教導等，還有執照考試輔導、導師-學徒項目等，「酒店行業中超過一半的經理都從入門崗位做起，現階段是進入酒店行業的良好時機。」

目前全美酒店行業有13萬個職缺，美國酒店協會近日推出「A Place to Stay」的宣傳項目，在14個大城市舉行招聘推介會，以及各類體驗活動，為業主和求職者搭建交流平台，提高公眾對酒店行業的認識，普及豐厚的薪資待遇和良好的發展機會。

弗格勒說，疫情後許多酒店轉型將遠程辦公和旅遊結合，適應社會新潮流，不僅促進酒店行業的發展，也能激發公眾在疫後更願意探索未曾體驗過的城市及生活狀態，帶動當地經濟，促進人與人的社交互動，「消費者體驗過此類服務的優點和長處後，也可能更願意進入酒店行業，進而填補職缺，達到雙贏效果。」

疫情 中超 華府

上一則

北卡看板／洛麗博物館 暑期推尋寶護照

下一則

德州降用電需求預測 緩停電威脅

延伸閱讀

大流行再來？洛杉磯縣2天約1萬5000人確診新冠

大流行再來？洛杉磯縣2天約1萬5000人確診新冠
流失擴大 港中小學生年少2.5萬人 有校長料移民未見頂

流失擴大 港中小學生年少2.5萬人 有校長料移民未見頂
義工擬代替員警 處理低級別事件

義工擬代替員警 處理低級別事件
中國最擁擠畢業季 「履歷化妝師」月賺3萬人民幣

中國最擁擠畢業季 「履歷化妝師」月賺3萬人民幣
習近平30日抵港 夫人彭麗媛隨行 港警最高級別戒備

習近平30日抵港 夫人彭麗媛隨行 港警最高級別戒備

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」