全美育兒成本 華府最貴

華府是全美育兒開銷最高的地區，平均一周保母費用高達855元，托兒費用為419元。（取自Care.com報告）

近日育兒調查網站「Care.com」公布「全美育兒成本排行榜」，結果顯示華府 為全美育兒開銷最高的地區，平均一周的保母(nanny)費用高達855元，托兒(day care)費用為419元，遠高於全美平均；馬州 的育兒成本在全美排名第八。

「Care.com」調查了全美逾3000名家長的育兒情況，發現各家庭的育兒開銷平均比去年高63%，近六成家長表示今年育兒壓力更大，也更為孩子的成長擔憂。

數據顯示，五分之一的受訪家長說，家庭收入的逾20%用於養育兒童，經濟負擔較大，根據聯邦衛生與福利部(U.S. Department of Health and Human Services)的定義，育兒開銷不超過家庭總收入的7%才屬於可負擔且健康的經濟模式。

該報告指出，華府是全美育兒最貴地區，平均每周保母費為855元，比全美平均高23%，而一周的托兒費為419元，比全美平均高85%；育兒第二貴的為麻州，平均一周的托兒費324元，第三至第五名依次為華盛頓州、加州、康乃狄克州；馬州排名第八，平均一周托兒費為254元。

該報告指，新冠疫情 和經濟緊縮是導致育兒成本驟增的兩個主因，2019年12月至2021年3月期間，全美共有37州的近9000家托兒所倒閉，不過在托兒行業受疫情震盪之前，華府就已經是全美育兒最昂貴的地區。

疫情後多數托兒中心調整服務方式，且要增加防疫設備，36%托兒所減少接收兒童的數量，46%增加服務費用，因此育兒行業的整體成本水漲船高。

調查指出，58%的家庭計畫今年花費逾1萬元用於育兒，這比州內大學(in-state college)平均一年的學費更高，根據教育數據網站EducationData.org，州內大學平均一年學費為9349元。

報告顯示，多數家庭通過節省旅行度假、外出用餐、衣服等方面的開銷來補貼育兒成本，31%的家長考慮尋找第二份工作來賺取育兒資金，26%人計畫通過減少工作時間、自己在家帶小孩來節省托兒費用，還有25%家長希望換職業來提高收入。