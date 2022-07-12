我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

全美育兒成本 華府最貴

記者張筠／華盛頓報導
華府是全美育兒開銷最高的地區，平均一周保母費用高達855元，托兒費用為419元。（取自Care.com報告）
華府是全美育兒開銷最高的地區，平均一周保母費用高達855元，托兒費用為419元。（取自Care.com報告）

近日育兒調查網站「Care.com」公布「全美育兒成本排行榜」，結果顯示華府為全美育兒開銷最高的地區，平均一周的保母(nanny)費用高達855元，托兒(day care)費用為419元，遠高於全美平均；馬州的育兒成本在全美排名第八。

「Care.com」調查了全美逾3000名家長的育兒情況，發現各家庭的育兒開銷平均比去年高63%，近六成家長表示今年育兒壓力更大，也更為孩子的成長擔憂。

數據顯示，五分之一的受訪家長說，家庭收入的逾20%用於養育兒童，經濟負擔較大，根據聯邦衛生與福利部(U.S. Department of Health and Human Services)的定義，育兒開銷不超過家庭總收入的7%才屬於可負擔且健康的經濟模式。

該報告指出，華府是全美育兒最貴地區，平均每周保母費為855元，比全美平均高23%，而一周的托兒費為419元，比全美平均高85%；育兒第二貴的為麻州，平均一周的托兒費324元，第三至第五名依次為華盛頓州、加州、康乃狄克州；馬州排名第八，平均一周托兒費為254元。

該報告指，新冠疫情和經濟緊縮是導致育兒成本驟增的兩個主因，2019年12月至2021年3月期間，全美共有37州的近9000家托兒所倒閉，不過在托兒行業受疫情震盪之前，華府就已經是全美育兒最昂貴的地區。

疫情後多數托兒中心調整服務方式，且要增加防疫設備，36%托兒所減少接收兒童的數量，46%增加服務費用，因此育兒行業的整體成本水漲船高。

調查指出，58%的家庭計畫今年花費逾1萬元用於育兒，這比州內大學(in-state college)平均一年的學費更高，根據教育數據網站EducationData.org，州內大學平均一年學費為9349元。

報告顯示，多數家庭通過節省旅行度假、外出用餐、衣服等方面的開銷來補貼育兒成本，31%的家長考慮尋找第二份工作來賺取育兒資金，26%人計畫通過減少工作時間、自己在家帶小孩來節省托兒費用，還有25%家長希望換職業來提高收入。

疫情 華府 馬州

上一則

酒店疫後恢復路漫漫 97%人手不足

下一則

蒙郡3教會遭縱火攻擊 疑針對性作案

延伸閱讀

華府Metro7000列車 1周停運2次乘客怨

華府Metro7000列車 1周停運2次乘客怨
華府補貼兒童營養 每學年每人600元

華府補貼兒童營養 每學年每人600元
華府衛生局主任內斯比 月底離職

華府衛生局主任內斯比 月底離職
疫情影響華府人口結構 白人加速遷出

疫情影響華府人口結構 白人加速遷出
馬州郵寄選票及選票樣本有誤 官員：不影響結果

馬州郵寄選票及選票樣本有誤 官員：不影響結果

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」