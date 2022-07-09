維州費郡計程車 單趟起步價漲2元 補貼司機

費郡監事會近日通過臨時新規，即日起到今年12月29日，全郡出租車每趟起步價調漲2元。（費郡政府提供）

為減輕油價 上漲給計程車司機帶來的壓力，維州 費郡監事會(Board of Supervisors)近日通過一項緊急的臨時規定，即日起到今年12月29日，全郡出租車 每趟起步價調漲2元，調漲費用直接補貼給司機。

費郡今年4月就通過類似的臨時規定，將每趟出租車起步價上調1元，該規定已在6月11日到期，現在油價只增不減，許多業者叫苦連天，甚至賠本工作，郡府因此增加調漲幅度，也希望以此招募更多司機，穩定費郡經濟，該規定將延續至12月29日，除非油價在此期間開始下降，而如果到今年底油價依然居高不下，郡府可能會再考慮延長。

該規定不適用於Uber或Lyft等網約車服務業公司，這兩家網約車公司已宣布根據乘車距離，提高45至55分不等的費用。

該規定備受出租車業者們的歡迎，不過反對者質疑，在大華府其他郡市都只調漲1元的情況下，費郡是否有必要調漲2元，費郡監察委員斯托克(Daniel Stork)說，目前華府、維州亞歷山卓市、阿靈頓等地區，出租車每趟起步價只增加了1元，「費郡增加2元會喪失競爭力，反而不利於司機們的利益。」

另外也有官員建議，調漲2元的方案可先試行一段時間，若效果良好再延續至年底，否則缺乏靈活性。

支持該調漲政策的費郡官員麥凱莉(Rebecca Makely)說，基於維州各郡市的執行情況，調漲措施利大於弊，多數消費者都能理解，而司機們工作也更積極，威廉王子郡相似的政策將在7月中到期，該郡官員近日也考慮延長並調整收費。

麥凱莉也說，確定調漲幅度的方法是根據油價漲幅和出租車耗油量等數據綜合計算的，最多可漲2.14元，因此現在增加2元還在合理範圍內。