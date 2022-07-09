華府補貼兒童營養 每學年每人600元

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)8日宣布，將斥4100萬元擴大提升兒童營養的計畫，在8月到10月給逾8萬名兒童發放近400元至600元不等的食品及營養補貼，減輕民眾的經濟和生活負擔，並確保兒童在疫後能維持良好健康狀態。

市府規定，在去年9月30日前未滿6歲的兒童，一學年可獲得約600元的食品補貼，暑期可獲得約391元，而滿6歲的兒童可領取暑期補貼，該補貼將以類似儲蓄 卡的形式發放給有資格的家庭，家長可直接用該卡購買兒童食品。

包瑟政府此前通過市府人文服務部和教育局 向聯邦政府申請支持，該計畫的資金來自聯邦農業部；上周華府已通過暑期營養早餐計畫，斥200萬元在全市設置100多個站點，給104個學區的幼稚園至12年級學生發放免費或低價的早餐，逾75%的學生受益。

包瑟說，許多家長近期逐漸恢復實體工作，通勤壓力增加，有時無法照顧孩子們的早餐需求，「為了確保年輕一代的營養均衡及身體健康，不論是在校上課或參加課外活動，市府都會盡可能提供營養支持。」早餐計畫和營養補貼都將幫助華府創建更健康的社區，也讓學生課堂更安全。

早餐及營養補貼計畫詳情可撥打市府熱線(888)304-9167。