疫情影響華府人口結構 白人加速遷出

新冠疫情爆發以來，白人遷離華府加速。圖為國民球場比賽散場，觀眾走出球場。(Getty Images)

「華盛頓郵報」近日援引新發布的人口普查 數據指出，在新冠疫情爆發後的12個月內，華府 人口結構發生嚴重變化，超過一萬名非拉丁裔白人搬離華盛頓特區，城市正朝恢復成被視為不當用詞的「巧克力城」方向改變。這個改變也成為華府高檔化對非裔 人口影響的爭議焦點之一。

華盛頓郵報的報導中指出，在疫情前的四年裡，該市的非拉丁裔白人居民以每年約4000至5000人的速度增加，但根據人口普查局按年齡、性別、種族和西班牙裔對全美各州和郡的年度人口估計，在 2020年7月至2021年7月期間，華府的白人居民少了1萬285人。這種白人成群結隊遷離城市的所謂「白人逃亡」現象和趨勢也出現在其他受新冠病毒肆虐的大城市中。

早在1980年代，華盛頓特區的非裔人口多達70% 。幾十年的城市變化，白人人口數於2015年超過非裔，而且在人口普查局上周公布最新數字之前一直穩步增加。疫情前，該市非裔人口為45.8% ，白人人口為45.9%。數目差距雖然微小，但在一個以非裔人口聞名的城市中，白人超過非裔的數量引發了許多問題。

2019年，霍華德大學的學生和社區居民參加社區諮詢委員會會議時，有人表達對使用歷史悠久的黑人大學校園遛狗的白人居民擔憂，這是華盛頓特區非裔社區中白人激增的一個明顯例子。 新冠疫情爆發以來，白人遷離華府加速。圖為國民球場比賽散場，觀眾走出球場。(Getty Images)

此外，住在附近一棟豪華公寓樓中的新居民抱怨說，在Shaw街區的佛羅里達大道和第7街交口處的一家商店有著數十年的傳統，總在店外以揚聲器播放華府非裔特有的Go-go音樂。

喬治城大學2017年曾發表一項研究分析華盛頓特區蓬勃發展的經濟對非裔居民的影響，描繪了該地非裔和白人居民之間巨大的經濟差距。白人家庭的平均淨資產為 28萬4000 元，而非裔家庭的平均淨資產僅有3500 元。

年收入中位數也存在巨大差距：白人為12萬元，非裔為4萬1000元。

該研究指出，華盛頓特區的新工作都要求至少要有學士學位，而2014年只有12%的該地非裔居民大學畢業。因此，能支付高住房費用的白人居民，推高生活成本，使得可負擔住房不斷減少。

研究指出，這些類型的不平等根源於把非裔居民推向經濟邊緣的歧視歷史，這些歧視歷史包括種族隔離學校、銀行拒絕貸款給非裔購屋人和商家等。