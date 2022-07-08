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馬州郵寄選票及選票樣本有誤 官員：不影響結果

編譯孫梁╱綜合7日電
馬州今年將改選州長和部分地方官員，初選日期更新為7月19日。（記者張筠╱攝影）
馬州今年將改選州長和部分地方官員，初選日期更新為7月19日。（記者張筠╱攝影）

馬里蘭州7日開始提早投票，但因選舉委員會要適應選區重劃以及選舉日期延後的緣故，部分郡縣過去數周寄出的郵寄選票以及選票樣本卻出現錯誤。

蒙哥馬利郡(Montgomery)由於選票郵寄公司的失誤，791人是收到兩張選票。由於印刷錯誤，喬治王子郡(Prince George)約1萬名選民收到的選票樣本失準。安妮皇后郡(Queen Anne)的選民無論是何黨派，收到的都是共和黨的選票樣本。

卡佛特郡(Calvert)的選票樣本是華盛頓郵報的數位印刷公司印製的，但印刷中的編碼錯誤導致約2萬人收到的選票樣本，是註明了錯誤的黨派訊息。華郵發言人說：「程序錯誤已迅速更正，新樣本將在48小時內寄出。」卡佛特郡選舉人員表示，新的選票樣本已經寄給選民，沒有影響到投票。

儘管全州許多地方的選票都出現了問題，但州和地方官員表示問題已經解決，不會影響到選舉結果。

對於收到兩張選票的選民，州選舉委員會表示，如果選民已將通訊投票寄出，就將第二張選票銷毀。如果沒有寄出，可使用任何一張選票，並將另一張銷毀。

馬州選舉管理局副局長妮姬·查爾森(Nikki Charlson)表示：「所有的選票問題都已查明和糾正，如果再有問題，選票印製單位、州和地方選舉人員會通知選民如何處理。」她說，選票樣本的印製和郵寄都是各地的選舉委員會負責找印刷公司承擔，最後的真實選票要經過州選舉委員會認證，再找印刷公司印製。她說，選舉涉及到多方面，難免出現部分小問題，由於選區重劃和選舉的準備幾乎同步進行，致使本次選舉更為複雜。

在馬州共和黨人對民主黨去年12月通過的選區重劃圖提出挑戰後，州上訴法院今年3月裁定推遲初選日，從6月28日延至7月19日，馬州新畫的國會選區圖4月獲得批准。

馬州約有410萬名登記選民，其中民主黨選民220萬，共和黨選民不到100萬。馬州初選的投票率不高，2018年只有約60萬選民參加初選投票。

但今年的初選與2018年的最大不同是通訊投票的人數，2018年約3萬人選擇通訊投票，今年迄今已有50萬人申請通訊投票。

通訊投票 馬州 共和黨

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