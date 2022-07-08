北蛇頭魚危害生態 馬州鼓勵「以魚換錢」

北蛇頭魚。（取自馬里蘭州政府官網）

近年來，華盛頓特區河流和奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)內的北蛇頭魚(northern snakeheads)數量激增，馬里蘭州 自然資源部 (DNR) 和美國魚類和野生動物管理局(USFWS)最近合作推出新項目，打出「以魚換錢」(Fish for cash)的口號，以發放獎金方式鼓勵民眾捕捉、記錄和食用北蛇頭魚。

這個1萬8800元的項目旨在幫助專家更準確地統計被捕獲和食用的北蛇頭魚數量，以弄清楚減少北蛇頭魚繁殖的政策是否奏效。

馬里蘭州DNR淡水漁業部項目經理勒弗(Joseph W. Love)說，這是該部門第一次為記錄北蛇頭魚數量發放現金，這樣做是因為想知道共捕獲多少北蛇頭魚，希望激勵民眾幫助政府獲得這些信息。

他說，在此之前，工作人員親至碼頭詢問釣魚 者他們捕獲多少條北蛇頭魚，但效果不彰，因為許多人晚上才出去捕魚，DNR沒有足夠人手做夜間調查。

「以魚換錢」計畫現已開始實施，範圍包括巴爾的摩郡地區的火藥河(Gunpowder River)到Havre de Grace地區的Susquehanna 河，以及西塞爾郡（Cecil）和肯特郡的Sassafras河等地區。

北蛇頭魚原產於亞洲，是之後入侵的近30種魚類之一。它們通過水產業進入美國，在海鮮市場出售。20多年前被非法引入華盛頓特區的波托馬克河。它們身型瘦長，有呼吸空氣的氣囊，如果保持濕潤，可在無水狀況下存活四天之久。北蛇頭魚可長達三呎、重達18磅或更多。雖然外觀醜陋，但北蛇頭魚美味營養。

勒弗說，北蛇頭魚會吃掉很多不同的海生物如米諾魚(minnows)、太陽魚(sunfish)、河鱸(perch)和小龍蝦(crayfish)等，對生態系統有害。在馬里蘭和周邊州運輸活的北方蛇頭魚是違法的。當局鼓勵垂釣和食用北蛇頭魚。

馬里蘭州DNR今年春天約標記了250條北蛇頭魚，計畫今年秋天在奇薩皮克灣上游再放250條。 官員說，工作人員在水中通電，使魚短暫昏迷，然後將魚從水中取出，繫上藍色或黃色標籤後放生。即日起到2024年，凡捕獲帶標籤的北蛇頭魚民眾，可記下標籤號碼、捕獲後拍照，撥打800-448-8322向野生動物部門官員提供信息。信息被核實後，將可按不同標籤收到10元或200元的禮卡。

在馬里蘭州帕克頓鎮經營海產業的肯尼 (Caz Kenny) 表示，他希望標籤計畫有助於減少該地區北蛇頭魚的數量。他說，這個項目有助弄清楚它們的行蹤，若不能控制北蛇頭魚的數量，以後可能再也釣不到其他的魚種了。