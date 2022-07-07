慈濟華府分會 募集愛心文具包

慈濟美國華府分會號召認捐25元愛心文具包，助學童用教育翻轉人生。(慈濟美國華府分會提供)

今年暑假，慈濟美國華府 分會將從7月1日到8月15日，展開「愛心文具包」募集活動，希望籌募到1萬元，陪伴超過350位小朋友在2022-2023新學年中吸收新知。慈濟呼籲現在就加入認捐愛心文具包的行列。

慈濟美國華府分會在過去15年來，每年開學季以「愛心文具包」，激勵了華府、維州、馬州 的無數低收家庭學童。每個慈濟「愛心文具包」，都裝了筆記本、文件夾、原子筆和鉛筆等基本學習用品，也裝載了滿滿地祝福與期盼，鼓勵拿到文具包的學童要奮發向學，抓住教育翻轉人生的機會。

慈濟華府分會表示，只要25元，就能將一只「愛心文具包」書包裝滿學習所需的文具。每一位受惠學童的家庭，將因此省下一筆花費，作為添購其他基本生活用品之用。

民眾所支持的愛心文具包，將送給以下學校：瓊安雷克小學（JoAnn Leleck Elementary School）、羅莎帕克斯小學（Rosa L. Parks Elementary School）、森美堂小學（Summit Hall Elementary School）、卡羅爾高地小學（Carole Highlands Elementary school）。

網路捐款：https://donate.tzuchi.us/zh/dcbackpackdrive/(cellphone)手機應用程式：一指積善 Tzu Chi Connect支票 捐款：抬頭“Tzu Chi"，備註"Backpack Drive”，並郵寄至Tzu Chi Greater Washington D.C. Region Office（慈濟華府分會），地址：1516 Moorings Dr.,Reston, VA 20190。