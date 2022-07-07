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維州增汽油稅 馬州取消醫用品銷售稅

【華盛頓訊】

7月1日起，維州馬州許多新法上路；其中維州民眾將支付更多汽油稅，但更容易獲得醫用大麻、周日狩獵和跨州運輸酒精飲品；而馬州則開始實施一系列有關警察問責的新法律。

馬州警察問責新措施包括：廢除強有力的執法人員權利法案 (LEOBR)，以及關於警察何時可以使用武力、如何對其進行調查和紀律處分的新規則。

自1970年代以來，LEOBR 規定，被指控過度使用武力等行為不端的警察，只能由同事、而非平民調查。新法要求各郡組建警察問責委員會 (PAB) 和行政收費委員會 (ACC)，讓平民參與審查和調查警察不當行為；在某些情況下，還可對行政處罰作出決定。

馬州新的武力使用標準是全國最嚴格的標準之一，根據法令，過度使用武力的警員將面臨刑事處罰，最高可判處10年監禁。

馬里蘭州7月起取消對尿布、嬰兒奶瓶、牙刷、糖尿病用品和其他醫療設備等各種必需品的銷售稅。

馬州禁止公校用隔離(seclusion)方式處置有行為問題的學生；允許學生運動員按其宗教、文化和個人喜好調整他們的制服。

維州7月起生效的新法，包括增加每加侖汽油稅1.8分，達到每加侖28分。柴油每加侖漲1.9分，從27分提高到28.9分。

在教育領域，維州新法將要求校長提醒警方注意在學校發生的某些輕罪，賦予校長更多自由裁量權來報告非重罪，打破「學校到監獄管道」「school-to-prison pipeline」的現狀。

維州新法還要求學校將任何涉及色情材料的作業通知家長。父母可以選擇讓他們的孩子退出，而老師必須為這些學生提供不同的作業。維州教育廳需在7月底前制定出實施該法相關的模型政策；各地校委會須在明年1月前採用和實施符合規定的措施。

自7月起，維州修改選舉法，要求相關人員每周、而非每月自選民名冊中剔除過世的選民，並且按選區報告缺席選票(absentee ballots )，增進選舉透明化。

另一個變化是放寬個人使用的外州購酒法律，從一加侖增至三加侖；醫用大麻使用方面，廢除使用者先至州藥管委員會註冊的規定，但使用者仍需要醫生提供的書面證明。

維州還取消了自殖民時代以來禁止周日在公共土地上狩獵的規定。

維州 警察 馬州

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