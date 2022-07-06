華府、馬州郵差遭劫 2天6起 懸賞5萬追兇

上周在馬里蘭州和華盛頓特區發生至少六起郵遞員被人持槍搶劫事件。警方正全力緝兇。(路透)

上周四及周五連續兩天，在馬里蘭州 和華府至少發生六起郵差遭持槍搶劫事件 ，美國郵政 監管局(USPIS)發言人馬泰爾(Michael Martel)在記者會中表達擔憂，並矢言要停止這類案件繼續發生。

他拒絕詳細說明可能動機，表示嫌犯拿走郵差個人財產，以及「郵政署為郵差提供的每日送信工作物品」，他說，歹徒並未偷取任何郵件。

六起持槍搶劫案中，歹徒都掏槍威脅郵差安全。其中兩起案件中，郵差的臉部或頭部遭到襲擊受了輕傷。

據郵政監管局表示，上周五發生了四起郵差搶劫案。當日上午10時30分，在馬州惠頓市 (Wheaton)，一名嫌犯走近郵差，掏槍索取財物，然後乘坐可能是英菲尼迪(Infiniti) 的黑色轎車逃跑。

近20分鐘後，一名嫌犯持槍接近另一名郵差索取財物，並乘坐一輛與之前描述相同的車輛逃離現場。兩起事件中的嫌犯都被描述為一名聲音高亢、約20歲的非裔 男性。他戴著黑色滑雪面罩，穿黑色衣服，身高在5呎6吋到5呎8吋之間。

警方稱，周五上午11時24分左右，一名搶匪在華盛頓特區西北區搶劫並襲擊一名郵差，並攻擊郵差下巴，搶去其財物後乘黑色賓士(Mercedes)汽車逃逸。

當天的最後一宗案件發生在下午1時30分左右。在馬里蘭州哥倫比亞市，一名歹徒走近一名郵差，揮舞槍支要求交出財物。據受害人描述，搶匪係一名瘦削、淺膚色的非裔男性，他身高約5呎9吋，身穿紅色襯衫。

上周四發生的另外兩起搶劫案都在中午時分。其中一起發生在12時55分，一名郵差在馬里蘭州塔科馬公園( Takoma Park)的送信路線上工作時，兩名歹徒持槍走近，索取財物並在襲擊郵差後乘坐黑色轎車逃離。

同日下午1時18分，距離上一事件約兩哩外的地點，一名正在華盛頓特區東北部工作的郵差，遭兩名嫌犯持槍要索財，得逞後逃逸。

這兩起事件中的嫌犯被描述為兩名年輕、苗條的非裔男性，身高約5呎8吋至5呎10吋，戴著滑雪面具。其中一人穿著深色連帽衫和牛仔褲，手持黑色和銀色手槍。第二名嫌犯穿著黑色連帽衫和牛仔褲。兩人乘坐黑色轎車逃離現場。

馬泰爾宣布懸賞5萬元捉拿搶犯，任何相關逮捕、識別和起訴搶匪的個人及相關信息，都可獲得獎金。舉報者可致電：(877)876-2455，聯繫郵政監管局。