華府、馬州郵差遭劫 2天6起 懸賞5萬追兇
上周四及周五連續兩天，在馬里蘭州和華府至少發生六起郵差遭持槍搶劫事件 ，美國郵政監管局(USPIS)發言人馬泰爾(Michael Martel)在記者會中表達擔憂，並矢言要停止這類案件繼續發生。
他拒絕詳細說明可能動機，表示嫌犯拿走郵差個人財產，以及「郵政署為郵差提供的每日送信工作物品」，他說，歹徒並未偷取任何郵件。
六起持槍搶劫案中，歹徒都掏槍威脅郵差安全。其中兩起案件中，郵差的臉部或頭部遭到襲擊受了輕傷。
據郵政監管局表示，上周五發生了四起郵差搶劫案。當日上午10時30分，在馬州惠頓市 (Wheaton)，一名嫌犯走近郵差，掏槍索取財物，然後乘坐可能是英菲尼迪(Infiniti) 的黑色轎車逃跑。
近20分鐘後，一名嫌犯持槍接近另一名郵差索取財物，並乘坐一輛與之前描述相同的車輛逃離現場。兩起事件中的嫌犯都被描述為一名聲音高亢、約20歲的非裔男性。他戴著黑色滑雪面罩，穿黑色衣服，身高在5呎6吋到5呎8吋之間。
警方稱，周五上午11時24分左右，一名搶匪在華盛頓特區西北區搶劫並襲擊一名郵差，並攻擊郵差下巴，搶去其財物後乘黑色賓士(Mercedes)汽車逃逸。
當天的最後一宗案件發生在下午1時30分左右。在馬里蘭州哥倫比亞市，一名歹徒走近一名郵差，揮舞槍支要求交出財物。據受害人描述，搶匪係一名瘦削、淺膚色的非裔男性，他身高約5呎9吋，身穿紅色襯衫。
上周四發生的另外兩起搶劫案都在中午時分。其中一起發生在12時55分，一名郵差在馬里蘭州塔科馬公園( Takoma Park)的送信路線上工作時，兩名歹徒持槍走近，索取財物並在襲擊郵差後乘坐黑色轎車逃離。
同日下午1時18分，距離上一事件約兩哩外的地點，一名正在華盛頓特區東北部工作的郵差，遭兩名嫌犯持槍要索財，得逞後逃逸。
這兩起事件中的嫌犯被描述為兩名年輕、苗條的非裔男性，身高約5呎8吋至5呎10吋，戴著滑雪面具。其中一人穿著深色連帽衫和牛仔褲，手持黑色和銀色手槍。第二名嫌犯穿著黑色連帽衫和牛仔褲。兩人乘坐黑色轎車逃離現場。
馬泰爾宣布懸賞5萬元捉拿搶犯，任何相關逮捕、識別和起訴搶匪的個人及相關信息，都可獲得獎金。舉報者可致電：(877)876-2455，聯繫郵政監管局。
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