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希望中文學校 劉勝接任理事長

【華盛頓訊】
劉勝(左)接替陳衛平(右)任理事長。（希望中校提供）
劉勝(左)接替陳衛平(右)任理事長。（希望中校提供）

希望中文學校理事會近日舉行換屆選舉大會，劉勝當選將接棒陳衛平擔任新理事長；劉勝2006年進入希望中文學校，從普通義工做起到現在出任理事長，他表示將傳承希望中文學校的傳統，完善規章制度，加大投入師資培訓，加強教學質量管理，提升該校在海外中文教育方面的領軍地位。

劉勝加入希望中文學校時從西城校區義工做起，後來成為該區校長，強化了學校建設，在擔任希望中文學校理事會秘書長期間，舉行建校25周年慶祝晚會，獲得好評，也加強希望中文學校在華人社區的影響。他也曾擔任該校大華府地區聯絡中心主任，協調本地各校區，舉行教師培訓，促進各兄弟學校的共同進步。

希望中文學校理事長每屆任期兩年，連任不得超過兩屆，但因疫情原因，理事會特別決議讓理事長陳衛平在2021年兩屆期滿後延長一年，保證中文學校在疫期正常運行，如今各項教學和運作恢復，陳衛平將順利交棒，他在總結中回顧教學管理、財務管理、宣傳、網路等方面的工作和成績，感謝任內所有團隊的支持和信任，並相信希望中文學校在新理事長帶領下將取得更多成就。

希望中文學校成立於1993年8月8日，從只有26學生的暑期中文班，發展至今天在大華府地區擁有八個實體校區和一個在線校區的大型中文學校，近30年來保留「家長擁有、義工運作」的基本原則，所有理事和校長都是不領取報酬的義工，也因為長期維持低成本運營，校務發展快速。

希望中文學校成立於1993年8月8日，從暑期中文班，發展至如今的大型中文學校。（...
希望中文學校成立於1993年8月8日，從暑期中文班，發展至如今的大型中文學校。（取自學校官網）
希望中文學校理事會近日舉行換屆選舉大會，劉勝當選將接棒陳衛平擔任新理事長。（主辦...
希望中文學校理事會近日舉行換屆選舉大會，劉勝當選將接棒陳衛平擔任新理事長。（主辦方提供）

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