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最高法院要求馬州、維州加強保護大法官

記者王稚融╱華盛頓報導
支持墮胎的民眾在大法官巴瑞特住處外示威。(歐新社)
支持墮胎的民眾在大法官巴瑞特住處外示威。(歐新社)

聯邦最高法院6月24日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，引起一些支持墮胎的民眾前往大法官們的住處抗議。最高法院警長蓋爾·柯利(marshal of the U.S. Supreme Court)日前要求馬里蘭州州長拉里·霍根、維吉尼亞州州長格倫·楊京加強對該州法官的安全保護。

抗議遊行團體預訂在7月6日再度舉行類似示威活動，進一步推動該組織所謂的「憤怒之夏」(Summer of a rage)抗議。「我們不會保持沉默，我們不會被忽視，我們不會讓政客拿我們的生活和未來玩遊戲。」抗議團體在其網站上說：「如果我們的領導人不採取行動，我們就會採取行動。」

上周四下午，這項「羅訴韋德案」決議引發數百名示威者走上華府街頭，這是在華盛頓國會山發生的抗議活動。

抗議者舉起一面長長的綠色橫幅，上面寫著「我們不會退縮」，圍著最高法院大樓轉，然後在東北部第一街和憲法大道的交叉口開始靜坐。當美國國會警察帶領示威者離開該地區時，交通被改道了一個多小時。

他們被警方帶到國會大廈草坪上的一個臨時處理地點，在那裡他們被處以罰款後釋放。國會警察說，有181人因擁擠或阻礙交通而被捕，該法規經常被用來引用在美國國會大廈內外示威的人。

最近也有數百名示威者騷擾住在馬里蘭州的最高法院法官，而且使用「威脅性語言」騷擾「司法系統的完整性和我們的公民」。最高法院警長蓋爾·柯利說：「法官家外的抗議活動和針對他們的威脅活動只增不減。」

柯利呼籲馬州和維州的官員加強對法官的安全保障，在發給馬州州長霍根、維州州長楊京、蒙哥馬利縣行政長官馬克·埃爾里奇和費爾法克斯縣監事會主席杰弗裡·麥凱的信中，柯利要求他們指導州和地方執法部門執行違反法律的抗議活動。

兩位共和黨州長呼籲司法部「提供持續的資源來保護法官，並確保這些住宅區在未來幾周和幾個月內是安全的。」霍根州長辦公室在回覆柯利的信時表示，州和地方執法部門每天都在前線保護這些法官。但鑑於聯邦司法部拒絕採取行動，州長已指示馬州警方進一步審查尊重第一修正案和憲法的執法選擇。

馬州 警察 司法部

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