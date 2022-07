最高法院要求馬州、維州加強保護大法官

支持墮胎的民眾在大法官巴瑞特住處外示威。(歐新社)

聯邦最高法院6月24日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade),引起一些支持墮胎的民眾前往大法官們的住處抗議。最高法院警長蓋爾·柯利(marshal of the U.S. Supreme Court)日前要求馬里蘭州州長拉里·霍根、維吉尼亞州州長格倫·楊京加強對該州法官的安全保護。

抗議遊行團體預訂在7月6日再度舉行類似示威活動,進一步推動該組織所謂的「憤怒之夏」(Summer of a rage)抗議。「我們不會保持沉默,我們不會被忽視,我們不會讓政客拿我們的生活和未來玩遊戲。」抗議團體在其網站上說:「如果我們的領導人不採取行動,我們就會採取行動。」

上周四下午,這項「羅訴韋德案」決議引發數百名示威者走上華府街頭,這是在華盛頓國會山發生的抗議活動。

抗議者舉起一面長長的綠色橫幅,上面寫著「我們不會退縮」,圍著最高法院大樓轉,然後在東北部第一街和憲法大道的交叉口開始靜坐。當美國國會警察 帶領示威者離開該地區時,交通被改道了一個多小時。

他們被警方帶到國會大廈草坪上的一個臨時處理地點,在那裡他們被處以罰款後釋放。國會警察說,有181人因擁擠或阻礙交通而被捕,該法規經常被用來引用在美國國會大廈內外示威的人。

最近也有數百名示威者騷擾住在馬里蘭州的最高法院法官,而且使用「威脅性語言」騷擾「司法系統的完整性和我們的公民」。最高法院警長蓋爾·柯利說:「法官家外的抗議活動和針對他們的威脅活動只增不減。」

柯利呼籲馬州 和維州的官員加強對法官的安全保障,在發給馬州州長霍根、維州州長楊京、蒙哥馬利縣行政長官馬克·埃爾里奇和費爾法克斯縣監事會主席杰弗裡·麥凱的信中,柯利要求他們指導州和地方執法部門執行違反法律的抗議活動。

兩位共和黨州長呼籲司法部 「提供持續的資源來保護法官,並確保這些住宅區在未來幾周和幾個月內是安全的。」霍根州長辦公室在回覆柯利的信時表示,州和地方執法部門每天都在前線保護這些法官。但鑑於聯邦司法部拒絕採取行動,州長已指示馬州警方進一步審查尊重第一修正案和憲法的執法選擇。