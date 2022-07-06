國慶日警追捕逃犯 馬州蒙郡大堵車

4日警方在馬里蘭州德國鎮追緝一名攜帶重武器男子，導致泰森角的一段7號公路關閉，以及環城公路大堵車。(Getty Images)

4日美國國慶日當天上午，馬里蘭州德國 鎮的一名攜帶重武器男子被警方指控意圖逃到逸，被追捕到案。這場警匪追逐始於德國鎮，一路沿I270和I495高速公路，最終在逃逸嫌犯在維吉尼亞州 費爾法克斯發生車禍，撞上分隔護欄才終止，其間導致泰森角的一段7號公路關閉，以及環城公路大堵車。

26歲的Frederick K. Njihia被蒙哥馬利郡指控四項謀殺未遂罪和一級持槍襲擊罪。維吉尼亞州警方則以一項逃避警察 的重罪和一項魯莽駕駛的輕罪指控他，目前他仍被維吉尼亞州警方關押。

蒙郡警方在4日上午9時30分左右接到報案電話，稱德國鎮的Hawks Ridge Terrace附近有人開槍。警方隨後在周一下午的一份聲明中指出，Njihia向自來水廠WSSC的一名維護工人開槍。

警方說，當警察到達那裡時，Njihia向警車開槍，然後開著一輛藍色的本田Civic車，沿著355上了I270轉環城公路，往維吉尼亞州方向逃逸。

維吉尼亞州警方稱， Njihia在費爾法克斯郡，從7號公路出口駛出環城公路，前往泰森斯角方向。州警察說，在杜勒斯(Dulles)收費公路上，嫌犯意圖U turn掉頭時，被州警察將其前輪胎扁破，且由警車故意衝撞，把他的車推出了公路，撞上了分道欄而翻車。維州警方表示，Njihia受輕傷被送INOVA Fairfax醫院治療。

目前，Njihia被關押在費爾法克斯成人拘留中心，隨後將被引渡到蒙郡。

這場警匪追逐事故中，一度造成環城公路大堵車，並關閉7號公路的所有車道。西行車道在上午11時後不久重新開放；東行車道，直到下午5時30分左右才重新開放。

4日下午，蒙哥馬利郡警察局局長馬庫斯·瓊斯(Marcus Jones)在推特上分享了他們在嫌犯車上發現的兩件大威力武器的照片。