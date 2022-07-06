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國慶日警追捕逃犯 馬州蒙郡大堵車

【華盛頓訊】
4日警方在馬里蘭州德國鎮追緝一名攜帶重武器男子，導致泰森角的一段7號公路關閉，以及環城公路大堵車。(Getty Images)
4日警方在馬里蘭州德國鎮追緝一名攜帶重武器男子，導致泰森角的一段7號公路關閉，以及環城公路大堵車。(Getty Images)

4日美國國慶日當天上午，馬里蘭州德國鎮的一名攜帶重武器男子被警方指控意圖逃到逸，被追捕到案。這場警匪追逐始於德國鎮，一路沿I270和I495高速公路，最終在逃逸嫌犯在維吉尼亞州費爾法克斯發生車禍，撞上分隔護欄才終止，其間導致泰森角的一段7號公路關閉，以及環城公路大堵車。

26歲的Frederick K. Njihia被蒙哥馬利郡指控四項謀殺未遂罪和一級持槍襲擊罪。維吉尼亞州警方則以一項逃避警察的重罪和一項魯莽駕駛的輕罪指控他，目前他仍被維吉尼亞州警方關押。

蒙郡警方在4日上午9時30分左右接到報案電話，稱德國鎮的Hawks Ridge Terrace附近有人開槍。警方隨後在周一下午的一份聲明中指出，Njihia向自來水廠WSSC的一名維護工人開槍。

警方說，當警察到達那裡時，Njihia向警車開槍，然後開著一輛藍色的本田Civic車，沿著355上了I270轉環城公路，往維吉尼亞州方向逃逸。

維吉尼亞州警方稱， Njihia在費爾法克斯郡，從7號公路出口駛出環城公路，前往泰森斯角方向。州警察說，在杜勒斯(Dulles)收費公路上，嫌犯意圖U turn掉頭時，被州警察將其前輪胎扁破，且由警車故意衝撞，把他的車推出了公路，撞上了分道欄而翻車。維州警方表示，Njihia受輕傷被送INOVA Fairfax醫院治療。

目前，Njihia被關押在費爾法克斯成人拘留中心，隨後將被引渡到蒙郡。

這場警匪追逐事故中，一度造成環城公路大堵車，並關閉7號公路的所有車道。西行車道在上午11時後不久重新開放；東行車道，直到下午5時30分左右才重新開放。

4日下午，蒙哥馬利郡警察局局長馬庫斯·瓊斯(Marcus Jones)在推特上分享了他們在嫌犯車上發現的兩件大威力武器的照片。

維吉尼亞州 警察 德國

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