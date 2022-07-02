4男狀告華府 地鐵禁止攜槍違憲

四名持有華盛頓特區攜帶隱藏手槍許可證的男子6月30日提告，稱根據聯邦最高法院最近的裁決，華府 的地鐵 交通系統中攜帶槍枝禁令違憲。

四人在華府地方法院提起的訴訟援引最高法院 6 月 23 日的裁決，表示地方政府要在特定地方禁止公開攜槍，「必須證明該法規符合美國槍枝管制的歷史傳統」。

華盛頓特區現有的法規，禁止持有隱蔽攜帶許可證的民眾在十多個「敏感區域」(sensitive areas)地點攜帶武器，包括都會交通系統(Metro)、學校、政府大樓、投票 站、醫療辦公室和提供酒精飲料的商業地點。在周四提起的訴訟中，原告認為Metro應該從名單中刪除。

訴訟稱，在政府所列的「敏感區域」類別中，公共交通車輛和車站、地鐵系統與學校和政府辦公室等其他「敏感區域」的本質和特點並不相同，沒有可能成為恐怖分子或活躍殺手的目標。它們也不是會吸引恐怖分子或活躍殺手下手的國家地標或象徵。

美國沒有禁止在公共交通工具上攜帶槍枝的傳統或歷史。簡而言之，「將地鐵標記為敏感區域是沒有根據

的」。

華盛頓特區總檢察長瑞興( Karl A. Racine)辦公室立即表示要對抗這起訴訟案。瑞興在聲明中指出，將繼續捍衛該地區的常識性槍枝規定，並確保當地居民的安全。 「正如最高法院所說，第二修正案非出於任何目的、以任何方式持有和攜帶任何武器的許可」。

雖然目前的訴訟僅對交通系統中的槍枝禁令提出質疑，但原告律師里翁( George L. Lyon Jr.)表示，有些禁令清單上的其他地點「令人質疑」，也可能成為未來訴訟的焦點。

他說，現階段沒人會抱怨禁止攜槍枝進入學校、政府大樓、投票站、白宮周圍或副總統官邸。監獄、精神病院禁槍還讓人能接受，但醫生或獸醫辦公室也禁槍，就匪夷所思了。

多年來，華盛頓特區的槍枝法一直是法律訴訟挑戰的焦點。2008 年，地方最高法院曾在著名的「華盛頓特區訴海勒案」(District of Columbia v. Heller)中裁決華盛頓特區幾十年來禁止擁有手槍的禁令無效。該禁令後來被一名法官推翻，之後該市通過一份「敏感地區」清單，禁止持有隱蔽攜帶許可證的人攜帶武器。