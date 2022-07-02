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華府國慶煙火7/4施放 馬州、維州多地也有煙花表演

 記者王稚融／華府報導
若計畫國慶日乘坐地鐵到國家廣場觀看煙花表演，可能會非常擁擠和延誤，最好比平日提早一個小時出發。(Getty Images)
若計畫國慶日乘坐地鐵到國家廣場觀看煙花表演，可能會非常擁擠和延誤，最好比平日提早一個小時出發。(Getty Images)

今年的華府的國家廣場(National Mall)國慶煙花表演，將從7月4日(周一)晚9時09分開始，將持續施放17分鐘半。國家廣場將從早上10時就開放讓遊客進入，選擇他們最喜歡的地點。

華盛頓都會區交通管理局提醒，如果計畫國慶日乘坐地鐵到國家廣場觀看煙花表演，很可能會非常擁擠和延誤，最好比平日提早一個小時出發。

國家公園管理局發言人邁克·利特斯特 (Mike Litterst)說：「如果要親自到華府欣賞今年的煙花表演，因為與過去幾年不同，今年煙花將從倒影池兩側發射，倒影池和憲法花園以北的區域將會關閉。從傑佛遜紀念堂經過羅斯福紀念堂到林肯紀念堂中心之間的區域，今年都將全部開放。」

「如果遊客在林肯紀念堂附近，可以看到華盛頓紀念碑和國會大廈為背景的煙花。」利特斯特還建議說：「如果民眾在另一端，比如在國會大廈，可以看到以華盛頓紀念碑和林肯紀念堂為背景的煙花。」

市交通局表示，7月4日華盛頓都會區地鐵將從早上7時一直開放到午夜，周一晚上9時之後，史密森尼的購物中心一側將在晚上9時之後才開放進入，允許人群離開，該車站通常在每年的7月4日都會經歷非常嚴重擁擠和延誤，施放煙花過後，霧谷(Foggy Button)也可能會「僅限進入」。

交通局建議遊客使用史密森尼地鐵站以外的車站，國家廣場附近的其他地鐵站包括地鐵中心、聯邦三角區、檔案館、畫廊廣場、司法廣場、聯合車站、L'Enfant廣場、國會大廈南部、聯邦中心西南和阿靈頓公墓，都將一直開放到晚上11時。民眾最好先檢查SmarTrip卡事先檢查是否有足夠充值，就不必屆時在自動售票機前大排長龍。

馬里蘭州的國慶煙花表演

安納波利斯：煙花表演將在7月4日晚上 10 時左右舉行。

Columbia, Howard County：7月4在哥倫比亞湖畔約在晚上9：20開始。

Frederick：7月4日中午到黃昏，在Baker Park，現場音樂、遊樂設施、美食和煙花慶祝節日。

Gaithersburg：7月2日Bohrer Park，煙花從晚上9：25開始。

Hagerstown：煙花表演將於7月4日晚上9：30在 Fairgrounds Park舉行。

Laurel：7月2日，晚上9：15，在Granville Gude公園的湖邊燃放煙花。

Ocean City：煙花表演將於7月 3日，晚上9時在遊樂園和第三街之間的海灘舉行；7月5日晚上9：30有煙花表演。

Rockvill：在 Mattie JT Stepanek 公園，煙花將於7月4日晚上9：15開始。

Six Flags America：煙花將於7月2日至4日晚上9：30在美國六旗舉行。

維吉尼亞州的國慶煙花表演

Alexandria：亞歷山卓市將於7月9日慶祝其成立273周年和美國誕辰246周年，晚上9：30煙花表演。

Culpeper：Culpeper 鎮煙花表演將於7月4日晚上9時15分在Rockwater公園開始。

Fairfax：煙花表演將於7月5日晚9：30在Fairfax High School舉行。

Great Falls：7月4日煙花約在晚上9時。

Herndon：煙花表演從晚上9：30 開始，將從Herndon Centennial Golf Course發射。

Leesburg：煙花表演從晚上9：30開始。

Manassas：煙花表演將於晚上9時15分開始。

McLean：7月2日下午6：30在Langley High School有包括現場遊戲、食品和煙花表演。

Reston : 煙花表演定於7月2日晚上9：15在Lake Fairfax Park開始。

Vienna：7月1日晚9：30在Yeonas公園有20分鐘的煙花表演。

每年華府的國家廣場(National Mall)的國慶煙花表演都璀璨奪目。(Ge...
每年華府的國家廣場(National Mall)的國慶煙花表演都璀璨奪目。(Getty Images)

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