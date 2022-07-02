國慶長周末 華府街頭增派警力

華盛頓特區已組建「安全行動小組」，於周日和周一晚投入特區安全最脆弱社區的維安工作，以確保國慶日長周末民眾安全。(Getty Images)

國慶將至，華府 市長包瑟(Muriel E. Bowser) 日前偕同相關官員舉行記者會，宣布國慶日長周末的公共安全工作已準備就緒，將增添街頭警力。一個為防止犯罪和暴力事件而組建的「安全行動小組」(Safety Go Teams) 將於周日和周一晚投入特區安全最脆弱社區的維安工作。

「安全行動小組」由55名受過街頭衝突調解訓練的非執法人員組成，他們將在國慶日長周末協助警方調解全市的街頭衝突。這是市府在暴力事件不斷增加之際，防止犯罪的措施之一。

官員們表示，華盛頓特區政府將分別派遣警察 、交通官員和其他機構人員在夜生活集中的地區，以及經常發生暴力事件的街區，如H街、康乃狄克大道和U街走廊等地區執行安全任務，加強對街道停車規定和酒廊俱樂部容量限制的執行力度，且持續到勞工 節。

站在距離兩周前一名15歲兒童被槍殺地點幾步之遙的十字路口，市長包瑟說，希望大家度過一個有趣而不是悲劇的周末。

在國慶日來臨之際，全市槍枝暴力事件激增，讓欲展現能保證民眾安全的華盛頓特區官員承受越來越大的壓力。在經歷一個特別暴力的周末之後，華盛頓特區的凶殺案數量高達104起，比去年同期增加 14%。而去年全市共有200多起凶殺案，是近20年來首見的新高。

夏季通常是華盛頓特區和全國最致命的季節。去年7月，華盛頓特區有數人中彈身亡，其中包括六歲的柯克尼( Nyiah Courtney)、在第14街用餐的和平隊工作人員，以及在東南區公寓裡理髮的三個孩子的母親。而今年6月，全市就有六名18歲或以下的未成年人喪生。在華府的暴力周末中，兩名青少年被槍殺。

官員們表示， 「安全行動小組」成員的維安工作包括燃放煙花安全、可能演變成暴力的緊張局勢等。當局表示，政府雇員的「夜生活小組」重點工作在管控非法使用沙灘車、公共吸毒，及活動場所內外「不守規矩的聚會」等違法行為。

市政府官員呼籲民眾密切關注青少年和成年子女，並指導他們如何使用烤架和合法燃放煙花而不造成損壞和傷害。