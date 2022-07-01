華府作協雲端講座 陳乙緁談莒哈絲

陳乙緁介紹法國知名女作家莒哈絲，討論她的生命歷程與書寫風格演變。（講座視頻截圖）

華府 作家協會日前舉行雲端文學講座，台北科技大學英文系教授陳乙緁應邀介紹法國知名女作家瑪格麗特·莒哈絲(Marguerite Duras)，從她的生平，談到多部自傳式小說 及改編的電影 ，討論這名女作家生命歷程，與書寫風格的演變。

這也是華府作協本屆幹事會的最後一場公開網路演講活動，除了會員外，也吸引來自美國各地、台灣、香港的許多文友參加，為疫情爆發以來的雲端文學講座畫下完結篇，8月起將由已選出的新任幹事會接手。

莒哈絲出生於法屬印度支那的越南胡志明市(西貢)，因為自小家貧，她體會到複雜的階級與種族衝突，長大後雖返回法國定居，卻始終覺得自己不屬於法國。二戰期間，她曾投入法國地下組織反抗納粹德軍，二戰後又積極參與60年代社運。由於莒哈絲身兼作家、劇作家、編劇、導演，文學作品包括40多部小說和10多部劇本，多次被改編成電影。

陳乙婕的演講從介紹莒哈絲充滿故事與爭議的一生開始，以改編電影的片段分析她最著名的法屬殖民地越南三部曲「抵擋平陽的堤壩」、「情人」、「北方的情人」，以及描繪戰爭中漫長等待的「廣島之戀」，陳乙婕對莒哈絲的寫作手法、風格演變、議題呈現皆有精闢解說。

最後陳乙婕引用傳記作阿德爾(Laure Adler)對莒哈絲的評論：「她的一生，就是不停創作的一部小說。這個故事裡充滿了酷熱、暴風雨、酒精、煩躁不安、對話、失語、以及閃電般的愛情等。」

因莒哈絲生命經歷豐富，涉獵領域廣泛，她的作品更在跨文化議題與殖民想像下，反覆挑戰情慾，死亡，他者，與世俗各種疆界，因此被譽為「極限文學」。

陳乙緁是美國印第安納大學比較文學博士，曾在愛荷華州古寧學院及馬州聖瑪麗學院任教多年，不僅英語造詣深厚，更能以中文寫作，她也是華府作協會員，曾在2016年出版「記憶零度C」，2021年出版「寫給在Alaska的」中文散文集。