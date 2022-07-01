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馬州新法 護士、助產士可執行墮胎

【馬里蘭州訊】
馬里蘭州7月1日生效的新法，允許合格的執業護士和助產士也能進行墮胎。(路透)
馬里蘭州7月1日生效的新法，允許合格的執業護士和助產士也能進行墮胎。(路透)

聯邦最高法院日前推翻羅訴韋德判例、終結憲法保障墮胎權後，全美一半以上的州已經或預計禁止或嚴格限制墮胎，但也有一些州反其道而行。馬里蘭州7月1日生效的新法，將在醫生之外，允許合格的執業護士和助產士也能進行墮胎。

約翰霍普金斯大學護理學院教授萊特(Erin Wright)表示，馬里蘭州在90年代初通過法律規定只有醫生才能進行墮胎手術以來，墮胎手術已大有進步。墮胎技能並不難學，合格助產士都有相關的知識和技能。早期流產護理就是處方藥物流產，助產士也能使用醫院和診所中的程序以其他方式結束懷孕。

她說，根據美國護士助產士學院，助產士有能力進行手動真空抽吸；這並不比插入宮內節育器更難，也是助產士每天都在做的事情。

萊特肯定馬里蘭州新法的重要性；因為當地已沒有足夠的醫療者來滿足需求，預計需求還會增加。新法不僅提供而且擴大了墮胎護理的使用範圍。馬州即將看到大量來自其他州的人需要這些服務。

由於預計會有大量墮胎女性湧入，另一位有助產士執照的護士努索(Morgan Nuzzo)正在與一名醫生合作，在馬里蘭州的大學公園(College Park)籌設全孕期墮胎診所Partners in Abortion Care。

該診所已開始裝修，正向喬治亞州薩凡納鎮一家關閉的診所購買設備，預計今秋開業。

馬里蘭州允許在特定情況下，在妊娠晚期墮胎。努索說，新診所將是全美為數不多的提供全孕期墮胎服務的診所之一。現在許多患者或因胎兒診斷不佳，或因懷孕期出現某種危及生命的情況要求墮胎，其中有許多是專程飛來尋求終止妊娠的外州居民。馬里蘭州的新法有助於團隊決定在該州設立診所。

據生殖健康政策組織古特馬赫研究所稱，到今年底，全美有19州和華盛頓特區將允許這些先進臨床醫生和醫生進行墮胎。

馬里蘭州的新法還每年提供350萬元用於培訓提供者如何進行墮胎。

這項擴大墮胎工作崗位的新法也引來不同立場者的批評，稱新法促進了「墮胎旅遊」，無疑是走錯方向的倒退，使得墮胎安全無法確保，護理標準的降低。

除了馬里蘭州，華盛頓特區官員也在尋求資源和迴旋措施，協助當地醫療醫構因應最高法院判決後引發的墮胎需求潮。

有些地區放寬新墮胎機構設置的地區使用限制，有些為來自外州的低收入者提供經濟補助，也保證該司法管轄區不涉及任何有關尋求墮胎服務的外州人調查。

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