華府最低時薪 今起調漲

華盛頓特區的最低時薪從7月1日起從15.50元增至16.10元，適用於所有無小費的工人，包括超市收銀員。(美聯社)

華盛頓特區的最低工資從7月1日起，從每小時15.50元增至16.10元，無論雇主規模大小，新的最低時薪 適用於所有無小費的工人；小費員工的最低時薪將從每小時5.05元增加到5.35元。

市長包瑟辦公室表示，此次調漲低工資是2016年「公平(Fair Shot)最低時薪修正案」的一部分，將特區最低時薪與消費者物價指數掛鉤的規定。

市長包瑟(Muriel Bowser)表示，爭取15元最低時薪的運動並沒有以到達到15元結束； 7月1日開始，工人可在工資中看到這一最波新調漲。強勁的經濟和強大的勞動力意味著擁有強大的、有競爭力的最低時薪。華府很自豪能夠成為「爭取15元」運動的領導者，很自豪能在這些努力的基礎上再接再厲。

市府就業 服務部(DOES)主任莫里士修斯說，華府的雇主對地方經濟至關重要，有助城市成為生活和就業的好地方。華府特區 是開放的，本地勞工應該得到公平的經濟繁榮機會。他提醒所有企業都要了解最低時薪的變化，以便能夠保持合規，讓工人得到他們所賺的報酬。

公平最低時薪修正案於2016年通過，這是市長為華府八個選區居民創造通往中產階級道路的市政計畫的一部分。由於這項法律，最低時薪在2020年首次提高到每小時15元，並在2021年再次提高到每小時15.50元。

工資調漲將由就業服務部的工資小時合規辦公室強制執行。

華府特區之外，7月1日，康州將其最低時薪提高1元至每小時14元；內華達州和俄勒岡州將分別提高75分至每小時9.50元和13.50元。

計畫在2022年調漲最低時薪的還有佛羅里達州，今年9月30日起，佛州的工人每小時將增加1元至11元。

華盛頓特區和全美29個州的最低時薪已經高於聯邦法律對無小費工人的每小時7.25元的要求。

北愛阿華大學和美國人口普查局的研究人員在2020年進行的一項研究發現，在62至70歲之間獲得最低時薪增長的人平均推遲了六個月申請社會福利金。