我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

江啟臣率國民黨立委抵華府考察

記者王稚融╱華盛頓報導
國民黨立委江啟臣率國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷訪問華府，出席歡迎餐會。(記者王稚融╱攝影)
國民黨立委江啟臣率國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷訪問華府，出席歡迎餐會。(記者王稚融╱攝影)

台灣立法院外交國防委員會召委、國民黨立委江啟臣，率國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷，日前抵達華府展開訪問，先拜訪華府傳統僑社龍頭美京中華會館，然後到馬州蓋城的華府僑教中心，聽取僑委會僑教中心主任郭大文的業務簡報，並與僑胞代表座談；訪問團還造訪了國會山莊，會晤眾院台灣連線共同主席迪馬里(Mario Diaz-Balart)，也與大華府藍營僑社聚餐，聽取僑胞建言。

江啟臣表示，此行主要是代表立法院，展開以國防與外交為主的考察行程，視察並了解駐美代表處的業務，包括外交部、退輔會、軍事代表團等單位之外，特別是僑教中心的華語文教學在美國的推動實況，透過華語文教學以加強與美國民間交流，增進互動與了解，並聽取北維和巴城中文學校校長簡報華語文中心的甘苦，並將意見帶回立法院，作為日後審核預算的參考。

國民黨立委江啟臣與華府僑胞相見歡。(記者王稚融╱攝影)
國民黨立委江啟臣與華府僑胞相見歡。(記者王稚融╱攝影)

新任退輔會駐美秘書程國峰也簡報在華府的工作，提到華府榮光會每年參加國殤日大遊行的活動，不論台美關係如何發展，那是唯一能夠高舉中華民國國旗走在華府憲法大道的機會。黃埔同學會會長鄭文斌也建議台灣學習美國政府的作法，提升對退伍軍人的福利。

國民黨立委江啟臣率多名國民黨立委訪美，與僑胞座談。(記者王稚融╱攝影)
國民黨立委江啟臣率多名國民黨立委訪美，與僑胞座談。(記者王稚融╱攝影)

28日在國會大廈拜會聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里時，江啟臣感謝他長期力挺台灣，也針對區域情勢、台海安全及現正進行的台美貿易倡議等多項議題交換意見，同時與他約定下次在台灣相見，更預祝他11月連任成功；江啟臣一行還參訪了國會研究處(The Congressional Research Service, CRS)。

大華府藍營僑社的歡迎餐會，一百多位熱心僑胞參加，四位立委分別發表他們的期待與收獲，並接受現場提問，包括對台灣防疫工作的質疑和建言。

考察團聽說美國職棒匹茲堡海盜隊28日晚作客華府國民隊，也想到國民棒球場替海盜隊的台灣球員張育成加油，但因時間衝突，只是參觀了球場。

訪團29日拜會了部分國會參、眾議員，對台美雙方共同關心的話提進行溝通；30日結束在華府訪問後，將轉往鳳凰城，隨後經洛杉磯返回台灣。

江啟臣一行聽取僑教中心業務簡報，並與僑胞代表座談。(記者王稚融╱攝影)
江啟臣一行聽取僑教中心業務簡報，並與僑胞代表座談。(記者王稚融╱攝影)

華府 江啟臣 國民黨

上一則

警察搭檔心理師出勤 新州擴大試點計畫

下一則

創8年新低 芝市初選投票率僅2成

延伸閱讀

陸稱台海為內海 國民黨：不接受

陸稱台海為內海 國民黨：不接受
華府初選投票率近31% 創12年新高

華府初選投票率近31% 創12年新高
全美節能城市排行 華府高居第2

全美節能城市排行 華府高居第2
江啟臣訪華府 與美方交流台灣國際參與與安全議題

江啟臣訪華府 與美方交流台灣國際參與與安全議題
江啟臣率國會團訪美 將停留華府、鳳凰城及洛杉磯

江啟臣率國會團訪美 將停留華府、鳳凰城及洛杉磯

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
22日的改名發布會中，由廚師現場製作多種copi美食。(特派員黃惠玲／攝影)

亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

2022-06-22 14:55
夏季氣溫升高的風險是，幼兒被留在車內很可能會被曬死。圖為哈里斯縣20日發生憾事的現場。（NBC）

德州5歲童車內活活熱死 只因母親忙於另一8歲兒慶生

2022-06-22 19:42

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯