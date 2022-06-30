江啟臣率國民黨立委抵華府考察

國民黨立委江啟臣率國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷訪問華府，出席歡迎餐會。(記者王稚融╱攝影)

台灣立法院外交國防委員會召委、國民黨 立委江啟臣 ，率國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷，日前抵達華府 展開訪問，先拜訪華府傳統僑社龍頭美京中華會館，然後到馬州蓋城的華府僑教中心，聽取僑委會僑教中心主任郭大文的業務簡報，並與僑胞代表座談；訪問團還造訪了國會山莊，會晤眾院台灣連線共同主席迪馬里(Mario Diaz-Balart)，也與大華府藍營僑社聚餐，聽取僑胞建言。

江啟臣表示，此行主要是代表立法院，展開以國防與外交為主的考察行程，視察並了解駐美代表處的業務，包括外交部、退輔會、軍事代表團等單位之外，特別是僑教中心的華語文教學在美國的推動實況，透過華語文教學以加強與美國民間交流，增進互動與了解，並聽取北維和巴城中文學校校長簡報華語文中心的甘苦，並將意見帶回立法院，作為日後審核預算的參考。 國民黨立委江啟臣與華府僑胞相見歡。(記者王稚融╱攝影)

新任退輔會駐美秘書程國峰也簡報在華府的工作，提到華府榮光會每年參加國殤日大遊行的活動，不論台美關係如何發展，那是唯一能夠高舉中華民國國旗走在華府憲法大道的機會。黃埔同學會會長鄭文斌也建議台灣學習美國政府的作法，提升對退伍軍人的福利。 國民黨立委江啟臣率多名國民黨立委訪美，與僑胞座談。(記者王稚融╱攝影)

28日在國會大廈拜會聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里時，江啟臣感謝他長期力挺台灣，也針對區域情勢、台海安全及現正進行的台美貿易倡議等多項議題交換意見，同時與他約定下次在台灣相見，更預祝他11月連任成功；江啟臣一行還參訪了國會研究處(The Congressional Research Service, CRS)。

大華府藍營僑社的歡迎餐會，一百多位熱心僑胞參加，四位立委分別發表他們的期待與收獲，並接受現場提問，包括對台灣防疫工作的質疑和建言。

考察團聽說美國職棒匹茲堡海盜隊28日晚作客華府國民隊，也想到國民棒球場替海盜隊的台灣球員張育成加油，但因時間衝突，只是參觀了球場。

訪團29日拜會了部分國會參、眾議員，對台美雙方共同關心的話提進行溝通；30日結束在華府訪問後，將轉往鳳凰城，隨後經洛杉磯返回台灣。