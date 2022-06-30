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華府醫用大麻 滿21歲可自證購買

【華府訊】
華盛頓特區議會通過法案，允許年滿21歲的居民可自我證明需要醫用大麻。(Getty Images)
華盛頓特區議會通過法案，允許年滿21歲的居民可自我證明需要醫用大麻。(Getty Images)

華盛頓特區議會成員日前以13-0的票決無異議通過「2022年醫用大麻自我認證緊急修正案」，允許年滿21歲的居民可自我證明需要醫用大麻，取消長期以來要求居民取得醫生推薦、才能登記和取得醫用大麻卡的規定。

該法案由兩位民主黨議員麥克達費( Kenyan McDuffie) 和謝瑪莉( Mary Cheh)提出，允許21歲以上的居民在病患卡登記時「自我證明」需要藥用大麻，並可持卡在特區七家醫用大麻藥房購買大麻。今年稍早，該議會曾通過一項類似法案，允許65歲以上的居民自我證明需要醫用大麻。

該緊急立法以減化程序和病患負擔的方式，擴大民眾取得醫用大麻的機會。取消醫生推薦過程可讓患者節省時間和金錢；患者仍將在醫用大麻計畫中正式註冊，取得患者識別號，並記錄在華府消費者法規辦公室ABRA的追踪系統中，希望修改法規提高醫用大麻患者進入合法和受監管的醫療市場能力。

支持者表示，該法案旨在為潛在患者提供使用醫用大麻的便利，有些人可能沒有時間、沒有健保、沒錢看醫生，要求推薦信。在華盛頓特區數千名使用醫用大麻者中，僅有620名註冊醫用大麻卡。

此法另一重要目的是幫助和支持當地醫用大麻藥房對抗日益嚴重的「灰色市場」競爭。

兩位提案人在緊急法案隨附聲明中寫道，許多醫用大麻患者已從合法的醫用大麻藥房移向非法的灰色市場，若這種趨勢繼續下去，灰色市場的銷售可能會擠垮合法大麻藥房。但在建立受監管的娛樂大麻產品與市場體系之前，受監管和安全合法的醫用大麻藥房的存在極為重要。

華府大麻貿易協會會長葛琳(Linda Mercado Greene)說，讓成年人自我證明為醫用大麻患者，可擴大民眾獲得安全和合法醫用大麻的機會，避免從非法來源獲得可能有害的「街頭」大麻。她強調擁有安全、合法的大麻市場至關重要，只有這樣，使用大麻治病的民眾才能安全可靠地獲得藥物。

新法也要求ABRA加速辦理民眾申請醫用大麻卡。如果民眾親至ABRA位於2000 14th Street, NW的辦公室申辦，只需一天即可取得醫用大麻卡，在8月18日之前還免收註冊費；該計畫允許患者最多購買兩盎司大麻。

法案28日通過，將在市長簽名後立即生效；市長包瑟(Muriel Bowser)當日致函議會，表示支持。

華盛頓特區議會立法取消居民獲得醫生推薦後才能登記和取得醫用大麻卡的規定，允許年滿...
華盛頓特區議會立法取消居民獲得醫生推薦後才能登記和取得醫用大麻卡的規定，允許年滿21歲的居民自我證明需要醫用大麻。(美聯社)

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