華府醫用大麻 滿21歲可自證購買

華盛頓特區議會通過法案，允許年滿21歲的居民可自我證明需要醫用大麻。(Getty Images)

華盛頓特區議會成員日前以13-0的票決無異議通過「2022年醫用大麻 自我認證緊急修正案」，允許年滿21歲的居民可自我證明需要醫用大麻，取消長期以來要求居民取得醫生推薦、才能登記和取得醫用大麻卡的規定。

該法案由兩位民主黨議員麥克達費( Kenyan McDuffie) 和謝瑪莉( Mary Cheh)提出，允許21歲以上的居民在病患卡登記時「自我證明」需要藥用大麻，並可持卡在特區七家醫用大麻藥房購買大麻。今年稍早，該議會曾通過一項類似法案，允許65歲以上的居民自我證明需要醫用大麻。

該緊急立法以減化程序和病患負擔的方式，擴大民眾取得醫用大麻的機會。取消醫生推薦過程可讓患者節省時間和金錢；患者仍將在醫用大麻計畫中正式註冊，取得患者識別號，並記錄在華府 消費者法規辦公室ABRA的追踪系統中，希望修改法規提高醫用大麻患者進入合法和受監管的醫療市場能力。

支持者表示，該法案旨在為潛在患者提供使用醫用大麻的便利，有些人可能沒有時間、沒有健保 、沒錢看醫生，要求推薦信。在華盛頓特區數千名使用醫用大麻者中，僅有620名註冊醫用大麻卡。

此法另一重要目的是幫助和支持當地醫用大麻藥房對抗日益嚴重的「灰色市場」競爭。

兩位提案人在緊急法案隨附聲明中寫道，許多醫用大麻患者已從合法的醫用大麻藥房移向非法的灰色市場，若這種趨勢繼續下去，灰色市場的銷售可能會擠垮合法大麻藥房。但在建立受監管的娛樂大麻產品與市場體系之前，受監管和安全合法的醫用大麻藥房的存在極為重要。

華府大麻貿易協會會長葛琳(Linda Mercado Greene)說，讓成年人自我證明為醫用大麻患者，可擴大民眾獲得安全和合法醫用大麻的機會，避免從非法來源獲得可能有害的「街頭」大麻。她強調擁有安全、合法的大麻市場至關重要，只有這樣，使用大麻治病的民眾才能安全可靠地獲得藥物。

新法也要求ABRA加速辦理民眾申請醫用大麻卡。如果民眾親至ABRA位於2000 14th Street, NW的辦公室申辦，只需一天即可取得醫用大麻卡，在8月18日之前還免收註冊費；該計畫允許患者最多購買兩盎司大麻。

法案28日通過，將在市長簽名後立即生效；市長包瑟(Muriel Bowser)當日致函議會，表示支持。