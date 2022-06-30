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監測水患 馬州蒙郡裝35部洪水傳感器

記者王稚融╱馬州報導
蒙郡8月前將安裝35個傳感器，幫助監測洪水隱患，保障居民的生命與財產安全。（取自蒙郡官網）
蒙郡8月前將安裝35個傳感器，幫助監測洪水隱患，保障居民的生命與財產安全。（取自蒙郡官網）

馬州交通廳消防局及蒙郡應急管理和國土安全辦公室，日前在德國鎮(Germantown)Gunners Lake宣布第一部洪水監測傳感器的安裝工作，並展示運作方式，預計8月前將在大華府華人最密集的蒙郡(Montgomery)安裝35部傳感器，幫助監測蒙郡洪水隱患，保障居民的生命與財產安全。

國土安全部(DHS) 表示，每個傳感器的成本約3500元，該部支付傳感器的安裝費用以及前兩年的運營經費，這些傳感器將收集全郡湖泊、雨水蓄水池和其他地區的水位快速上升和下降的數據，預計使用期限為十年。

國土安全辦公室專家米齊奧科(Matt Miziorko)表示，這些傳感器由太陽能驅動，安裝於電線桿，電線沿桿子向下延伸到水中的設備，若水位達特定水平，設備會在30秒內發送通知，將數據送到應急管理和國土安全辦公室、蒙郡消防和救援服務局、交通廳和附近其他郡的機構。

去年蒙郡洛克維爾(Rockville)附近的Rock Creek Woods公寓曾發生嚴重洪澇，溪水突然爆漲，導致一人死亡。

「無論水位急劇上升或下降，我們都需要注意。」米齊奧科說 ，水位急劇上升通常預示山洪氾濫，必須迅速派人處理；若急劇下降，也不是好事，如果大水壩的水位急劇下降，可能意味著某處有漏洞，必須疏散找出原因。」

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，由於近年來溫室效應，導致氣候變化異常，降雨更加頻繁和強烈，這些傳感器將有助追蹤並發現潛在的洪水區域。政府借此收集並審查所有可能容易發生洪水的流域和地區，並研究道路、溪流和自然環境如何相互關聯，以改善郡內的基礎設施，防範未然。

蒙郡消防局局長古德斯坦(Scott Goldstein)也提醒居民不要開車到積水處，他表示，6至8吋的水流即可將人沖倒，不到一呎的水流可輕易將小轎車沖走。

洪水 馬州 華人

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