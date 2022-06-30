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供應減、人手缺 大華府國慶煙火秀縮水

記者張筠╱華盛頓報導
華府今年7月4日將如期在國家廣場舉行國慶煙火秀。（記者張筠╱攝影）
華府今年7月4日將如期在國家廣場舉行國慶煙火秀。（記者張筠╱攝影）

近兩年因新冠疫情，國慶日(7月4日)的慶祝規模明顯縮小，而今年疫情減緩，但通貨膨脹、各行業供應緊縮、人手不足等問題懸而未決，嚴重影響煙火行業，大華府部分地區因此決定取消慶祝活動，不少民眾也表示經濟環境不好，沒有心情賞煙火。

美國上月通貨膨脹率達8.6%，創四年新高，導致煙火行業的總成本增加了35%，加之員工短缺，供應緊縮，且疫情期間許多曾購入煙火的商家倒閉，煙火公司收入進一步減少，造成惡性循環。

大華府部分郡市因此取消或縮小國慶煙火活動規模，或改期來吸引民眾參加，刺激消費，維州雷斯頓(Reston)、麥克林(McLean)、馬州蓋城(Gaithersburg)將在7月2日舉行煙火秀，馬州洛克維爾市(Rockville)、哥倫比亞郡(Columbia)以及維州弗堡(Fredericksburg)仍在7月4日當天舉辦，但今年馬州銀泉市(Silver Spring)將沒有煙火秀。

往年給馬州Ocean City提供煙火的公司今年員工短缺，因此將連續第三年沒有海灘煙火秀，不過Ocean City將分別在7月3日和5日舉行小型慶祝活動；馬州College Park也因合作的煙火商資源供應和人手不足，不得不取消國慶煙火。

馬州蒙郡也面臨類似問題，但郡府找了新的合作商，將煙火秀改期至7月2日在惠特市(Wheaton)的Eintsein高中舉行。

華府的大型煙火秀沒有更動，國家公園管理局仍將在7月4日國慶當天，於晚上9時9分在國家廣場(National Mall)帶來精彩煙火秀，上午11時45分在市中心也將舉行獨立日遊行(Independence Day parade)。

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