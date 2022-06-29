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楊京推新法 擬禁懷孕15周以上墮胎

記者張筠╱維州報導

自最高法院上周推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，大華府多數社區仍爭議不斷，維州共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)則藉此推動相關墮胎法案，希望達到禁止懷孕15周以上的孕婦墮胎的目標，該州計畫對違法醫生吊銷行醫執照。

楊京此前多次表示反對墮胎，除非是涉及強姦、亂倫等情況，或母親健康受威脅，他在最高法院推翻「羅訴韋德案」當天就稱「會盡我所能保護生命」，他支持墮胎法案理應屬於地方官員的管理範疇。

他近日敦促維州多名反對墮胎的共和黨立法者制定相關法案，包括州眾議員拜倫(Kathy Byron)、羅蘭森(Margaret Ransone)，以及州參議員度納文(Siobhan Dunnavant)、紐曼(Stepehn Newman)，他們草擬法案的重點就是要禁止懷孕15周以上的婦女墮胎。

紐曼表示，「15周是一個良好起點，若無法推進，則可能將禁令的分界點改為懷孕20周」，法案預計不會指使執法部門去監督或懲戒女性，而可能通過吊銷違法實行墮胎的醫生執照來規範墮胎。

當前維州法律允許女性在懷孕初期和中期(即26周內)墮胎，若母親因身體或心理健康原因需在懷孕晚期墮胎，需有三名醫生簽字證明，而未成年若要墮胎，必須有家長或監護人的許可。

根據維州衛生廳官網，接受白卡Medicaid補助的低收入病患，可用公共資金墮胎的情況，僅包括母親有生命危險、因強姦或亂倫而懷孕、胎兒嚴重殘障。

紐曼表示，預計通過禁止墮胎法案仍會面臨重重困難，因州議會有明顯黨派分歧，共和黨人主導州眾議會，民主黨則在州參議會多占一席，「(通過法案的)關鍵是要爭取保守派和溫和派民主黨人的支持。」

在最高法院推翻「羅訴韋德案」的意見書洩出後不久，維州羅諾克學院的一項民調(Roanoke College poll)顯示，56%的受訪民眾同意該裁決，即支持推翻羅訴韋德案，35%民眾表示墮胎在任何情況下都合法，53%民眾則認為墮胎僅應在某些特定情況下才合法。

墮胎 維州 共和黨

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