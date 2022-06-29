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全美節能城市排行 華府高居第2

記者張筠╱華盛頓報導
華府有近500棟節能建築，數量僅次於加州洛杉磯，在全美排名第二。（記者張筠╱攝影）
華府有近500棟節能建築，數量僅次於加州洛杉磯，在全美排名第二。（記者張筠╱攝影）

聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency，EPA)近日公布全美「節能城市」(ENERGY STAR)排行榜，華府高居第二名，該市有近500棟節能減排的商用和家庭「能源之星」(Energy Star building)建築，數量僅次於加州洛杉磯

根據聯邦環保署的定義，「能源之星」建築比一般建築耗能少35%，釋放的二氧化碳也少了35%，目前全國經認證的「能源之星」建築共有3萬9000棟，每年可減少排放超過2200萬噸的溫室氣體，目前這些建築的總共耗能是全國能源使用量的18%，每年耗資1900億元。

聯邦環保署計算全各大城市節能建築的數量，包括商用建築和家庭房屋，去年第一名的加州洛杉磯今年蟬聯榜首，當地共有648棟能源之星，華府位居第二，有498棟，第三到五名依次為亞特蘭大、舊金山、達拉斯。

聯邦環保署官員歐提茲(Adam Ortiz)表示，(華府)位居全國「節能城市」第二是很大的成就，需要有合理的投資，增加建築的使用效率，同時也反映華府民眾的環保意識較高，在環保教育上也居全國領先地位。

加州洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)說，建築不僅是洛杉磯空氣污染的最主要來源，也是加重全國氣候變暖的首要原因，因此推動節能建築是洛杉磯平衡經濟和環境保護的重要方法，也是全國大小城市的環保榜樣。

洛杉磯 華府 加州

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