黑色車保值度雖差 最受大華府歡迎

大華府地區最普遍的車輛顏色為黑色和白色，其次為灰色、銀色、藍色。（記者張筠╱攝影）

新車售出後會迅速貶值，不過不同品牌和型號的車輛貶值程度不一，近日一項調查發現汽車 顏色也影響折舊比率，行業分析師表示，大華府 最受歡迎車輛顏色為黑色，但該顏色車輛保值程度卻相對較差。

近兩年汽車行業供應緊縮，購車等待時間增長，價格漲幅明顯，甚至二手車 價格比新車更高，不過部分車輛因顏色和模型更受歡迎，需求更高，銷售速度快。

汽車網站iSeeCars.com調查了65萬輛已售出三年或以上的車輛，研究顏色和折舊率之間的關係，近日公布數據顯示，大華府地區最普遍的車輛顏色為黑色和白色，其次為灰色、銀色、藍色；但從保值角度看，黑色汽車的保值率並不高，大華府汽車三年的平均折舊率為15%，而黑色車輛為16.1%，白色是第二受歡迎的車輛顏色，折舊率也高於平均，為15.5%。

貶值最嚴重的是金色和棕色車輛，「這兩種顏色比較黯淡、混濁，相對沒有吸引力」，iSeeCars.com分析專員布萊爾(Karl Brauer)說，如果能接受這兩種顏色，則買家在談判時會更有優勢，「多數銷售員不會承認某些車較難售出，但如果買者主動表示能接受不易推銷的顏色和款式，銷售員在協商中就不會太刁難或強硬。」

最不容易貶值的顏色為黃色、橘色和紫色，主要因這類顏色車輛供需較平衡，黃色車輛貶值幅度比一般顏色車輛低70%，黃色通常是跑車和其他小批量車型的顏色，由於數量較少，在銷售或轉賣時更容易，買者也更願意支付溢價。

近幾年汽車製造商在顏色設計方面更大膽，發布新車時都會加入一兩款特別顏色的車型，雖然市場需求不一定很高，但限量款式會吸引買者，「就算不完全了解新增功能，或車輛有何過人之處，消費者仍會通過顏色來炫耀新車。」