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集生活、工作、娛樂功能 大華府勞逸結合公寓疫後需求增

記者張筠╱華盛頓報導
LWP公寓近十年來發展迅速，在疫情後尤其受歡迎。（房地產服務公司RentCafe提供）
LWP公寓近十年來發展迅速，在疫情後尤其受歡迎。（房地產服務公司RentCafe提供）

民眾在疫情後更追求工作與生活結合，遠離市中心的住宅區或公寓不再如以往受歡迎，此外，交通便利不再是租房的唯一關鍵因素，生活設施的全面性才是時下走紅的住宅單元，近年大華府建商加速推動的「勞逸結合」(Live-work-play，簡稱LWP)公寓，正引領房產市場成為趨勢。

LWP公寓是將生活、工作、娛樂融為一體的住房類型，是一種包括工作空間、生活娛樂設備的公寓，不講究室內寬敞，但追求設備多元，雖然公寓內不一定有非常完備的廚房設施，但附近社區多有商家、超市、餐廳等，能解決住戶的飲食需求，近年來此類公寓大受歡迎，疫情後實體與線上辦公混合，也促成此類房型增長。

數據顯示，全美LWP公寓的新開發項目在十年內翻了兩倍，大華府也是吸引開發商最熱門的地區，租賃數據研究公司Yardi Matrix的資料顯示，大華府都會區從2012年至今已建設1萬7300套此類公寓，現有2萬500套，數量僅次於紐約市的曼哈頓和布碌崙(布魯克林)，不過LWP公寓的人均使用情況在全國排名第一。

紐約曼哈頓共有8萬9500套LWP公寓，占全國的五分之一，排名第二的布碌崙有2萬6100套，比大華府多近6000套；大華府近10年新建的公寓中有三分之一都為「多功能」(mixed use)類型，尤其在2021年數量驟增，Yardi Matrix的數據顯示，這些LWP公寓中，97%配有健身中心，75%有游泳池，8%有桑拿房。

LWP公寓的月租一般較高，部分社區的價格也比普通公寓高出許多，但大華府仍有許多年輕人選擇此類型住房，尤其是千禧代平均收入較高，Yardi Matrix資深分析師羅瑟勒(Doug Ressler)表示，他們更看重生活品質，願意用金錢換取舒適和便利，促使LWP公寓的發展，甚至有不少旅館也計畫轉型為這種多功能公寓。

羅瑟勒說，全國各大城市的LWP公寓的發展潛力大，其中加州洛杉磯和佛州邁阿密是發展最迅速的兩個城市，預計2022年兩個城市分別有1萬7600套和1萬5900套LWP公寓建成，大華府排名第四，預計增逾1萬1600套。

針對大華府各地，維州阿靈頓郡(Arlington County)的發展最快，2012年至2021年LWP公寓增加了34%。

疫情後民眾更重視生活品質，追求勞逸結合，多功能的LWP公寓發展加速。（房地產服務...
疫情後民眾更重視生活品質，追求勞逸結合，多功能的LWP公寓發展加速。（房地產服務公司RentCafe提供）

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