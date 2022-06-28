馬州汽油稅7/1調漲 霍根籲再停徵

馬州平均每加侖汽油超過5元，霍根等州府官員和立法者再度呼籲停徵汽油稅。（記者張筠╱攝影）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)27日呼籲立法者再次停徵汽油稅，尤其在旅遊旺季和實體辦公大規模恢復之際，幫助民眾減輕通勤和經濟壓力，部分官員並藉此議題提高初選競爭力，反對者稱暫停徵稅不是長久之計，讓民眾「嚐到甜頭後恢復收稅」可能導致社會不穩定，不如推出其他補貼。

數據顯示，全國平均每加侖油價 已比去年同期增加了1.8元，馬州和華府已超過5元，維州 為4.72元，而馬州汽油稅7月1日將從原來的每加侖36分升至43分，調漲是因通貨膨脹所致，民眾叫苦連天，州府官員及部分立法者也呼籲暫停徵稅。

馬州今年3月曾推出緊急政策停徵汽油稅30天，效果良好，全州油價平均下降了39分，也吸引華府和維州的許多居民到馬州加油，該政策即將到期時有立法者呼籲將延長45天，但反對者稱這會導致州府損失1億5000萬元的稅收，阻礙多項基礎設施建設，因此延期未果。

如今油價持續攀升，加之通貨膨脹，越來越多民眾無法負擔日常生活的開銷，霍根因此推動第二次「停徵汽油稅」的緊急政策，部分地方官員也藉民眾示威活動向立法者反映選民訴求，還有部分民主黨州長競選者27日在喬治王子郡(Prince George’s County)參與集會，以此提高7月中的初選競爭力。

但反對者表示，暫停徵稅只是表面且臨時的方案，既不能從根本上解決民眾的經濟壓力，還會造成州府的大量損失，既然不可能永遠停徵汽油稅，短暫的「甜頭」只會在恢復徵稅後引來更多抱怨，也放大經濟壓力，導致社會動盪，因此不如平穩持續的徵稅，從其他方面補貼民眾生活，例如推出優惠的地鐵、公車項目，鼓勵民眾乘坐大眾交通，節省汽油開銷。

相鄰的維州雖然平均油價在大華府相對較低，州長楊京(Glenn Youngkin)近幾個月來仍在推動通過相似的停徵汽油稅政策，但持續受阻，目前無明顯進展。