華府提供特定人群免費猴痘疫苗

大華府 三地都出現猴痘 病例，華府市長包瑟(Muriel Bowser)27日宣布，即日起特定人群可預約接種免費的猴痘(monkeypox)疫苗 ，首批可接種者必須為滿18歲的華府市民，優先接種對象包括同性戀者、變性人群、性工作者、有多名性伴侶，或在14天內與同性有多次性行為的民眾。

華府衛生局表示，該猴痘疫苗完全免費，服務時間為每周二、四、日下午1時至晚上8時，首批提供300劑，若市府收到更多疫苗，日後將開放更多名額，具體接種地址為Georgia大道西北路段7530號。預約及詳情：https://bit.ly/3No254E。

猴痘是一種潛在的嚴重病毒性疾病，密切接觸染疫人群、動物或觸碰到體液，則染疫風險高，症狀包括常見的流感症狀，發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲憊、淋巴結腫大等，症狀一般在接觸病毒後7到14天出現，也可能出現皮疹，首先從面部發出，再擴散到身體其他部位，多數病例無需住院，皮疹可能在2到4周內退去，但嚴重者可能持續惡化，甚至死亡。

市府表示，該病毒傳染性強，但目前華府的7名病例中，多數是與同性有性行為的男子；目前大華府三地都有猴痘病例，馬州22日出現三例，目前居家隔離，病情可控；維州5月底出現大華府首名猴痘病例，24日新增一名男性病例，該男子是北維州居民，在外州接觸病毒，當前也居家隔離。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，全美目前共有201名猴痘病例，加州最多，有51例，紐約第二，共35例。