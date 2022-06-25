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2女學生遭撞死 費郡加強校區交通安全

記者張筠／維州報導

維州費郡(Fairfax County)發生致死兩名女學生的嚴重車禍後，州府和郡府官員推出多項加強校區交通安全的措施，包括重新規畫校車路線和人行道、增設電子測速牌、加強執法、更新道路指示等。

兩名Oakton高中女生本月初在Blake路附近被超速車禍撞死，另有三人受傷，由於該路段有許多公車和校車站，常有學生步行，費郡政府因此推動完善車站設施和路線設計，減少行人穿過繁忙路段，費郡公校安全官員巴喬納斯基(James Banachoski)已和郡府官員合作，評估每個校車站的使用情況和影響學生數量。

費郡共有7500個校車站，多數位於主幹道和輔路，公校官員將評估車站設置是否適於所有年齡的學生，並考慮增設盡可能多的安全措施。

致命車禍發生後，費郡警方也在Blake路增設三個電子測速牌，並加強執法，增開的罰單達130張，警方將在暑假結束後加強巡邏工作，並繼續推動校區限速的試行項目。

維州運輸廳(VDOT)近日在Blake路增設30個提醒注意行人通行標誌，提高人行道的可見度，延長車輛的綠燈時間，並將部分路段的超速罰金提高到200元；州府同時推動交通審查計畫，了解各區行人和自行車面臨的困難，並希望通過教育提升民眾的道路安全意識。

車禍 公校 維州

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